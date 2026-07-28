Aranceles, nuevas reglas y más competencia: México enfrenta un cambio comercial histórico

México tendrá que ajustar su estrategia comercial sin apostar por el aislamiento, reconoció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien aseguró que la nueva realidad obliga al país a replantear la manera en que negocia con sus principales socios.

“Hoy en día estamos en otra circunstancia porque tienes que replantear las bases de tu comercio con otro país. Cada país pone sus reglas respecto a otro, pero no nos vamos a cerrar”, señaló el funcionario.

Ebrard explicó que uno de los principales retos será aumentar el contenido nacional dentro de los productos que se fabrican en México, con el objetivo de que las empresas mexicanas tengan una mayor participación en las cadenas globales de suministro.

La apuesta, dijo, no solamente es mantener la presencia del país en Norteamérica, sino lograr que más compañías mexicanas puedan llegar a otros mercados internacionales.

Estados Unidos busca una barrera común contra China

En medio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Washington planteó a México la posibilidad de adoptar un esquema similar al que utiliza para gravar las importaciones de acero y aluminio provenientes de China.

La propuesta estadounidense busca crear una especie de defensa comercial conjunta en Norteamérica para reducir la entrada de productos asiáticos a través de la región, manteniendo ventajas para las mercancías fabricadas dentro del bloque.

De acuerdo con información de IndexBox, especializada en análisis de mercados, funcionarios estadounidenses plantearon que México aplique tarifas equivalentes a las contempladas bajo la Sección 232 para productos de acero y aluminio provenientes de fuera de Norteamérica.

México pone límites en el campo durante la negociación del T-MEC

Uno de los puntos donde México mantiene una postura firme es en el sector agroalimentario.

Marcelo Ebrard aseguró que el país no aceptará restricciones que limiten la exportación de productos agrícolas mexicanos durante ciertas temporadas del año, una medida conocida como “estacionalidad”.

El secretario señaló que este esquema iría en contra de los principios bajo los cuales opera el comercio agroindustrial dentro del acuerdo norteamericano.

“No aceptaríamos estacionalidad, porque va en contra de todo el sistema de comercio agroindustrial”, afirmó.

Las conversaciones entre ambos países forman parte del proceso de actualización del T-MEC, luego de que Estados Unidos impulsara una revisión del acuerdo con énfasis en reglas de origen más estrictas y una menor dependencia de insumos provenientes de China.

La semana pasada, el representante comercial estadounidense Jamieson Greer y Marcelo Ebrard sostuvieron una reunión en la Ciudad de México para avanzar en temas como acero, aluminio, industria automotriz, seguridad económica, trabajo y agricultura.