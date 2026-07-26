¿Se te vació el tanque? Consulta el precio del Gas LP antes de comprar esta semana

Para la semana del 26 de julio al 1 de agosto de 2026, los precios del Gas LP en México se mantienen en un rango de 17 a 22 pesos por kilogramo, mientras que el costo por litro oscila entre 9 y 12 pesos, dependiendo de la entidad y el municipio.

Es importante recordar que las tarifas del Gas LP no son iguales en todo el país, ya que cambian de acuerdo con la región. Por ello, es recomendable consultar el precio vigente antes de realizar una recarga.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

Durante el periodo del 26 de julio al 1 de agosto de 2026, los municipios de Jiménez, Nava, Piedras Negras y Zaragoza en Coahuila tienen el Gas LP más económico del país, al registrar un precio de 17.26 pesos por kilogramo y 9.42 pesos por litro.

Le siguen los municipios de Guerrero e Hidalgo en Coahuila, donde el combustible se comercializa en 17.45 pesos por kilogramo y 9.42 pesos por litro.

Entre las zonas con los costos más bajos también destacan:



Juárez, Chihuahua , con 17.63 pesos por kilogramo y 9.52 pesos por litro.

, con 17.63 pesos por kilogramo y 9.52 pesos por litro. Camargo, Tamaulipas, donde el precio alcanza 18.05 pesos por kilogramo y 9.75 pesos por litro.



¿Dónde se vende el Gas LP más caro en México?

En el otro extremo, Comondú, Baja California Sur, se mantiene como una de las regiones con el precio más elevado del Gas LP, al registrar 22.97 pesos por kilogramo y 12.40 pesos por litro.

Le siguen otros municipios con tarifas superiores al promedio nacional:



Loreto, Baja California Sur , con 22.83 pesos por kilogramo y 12.33 pesos por litro.

, con 22.83 pesos por kilogramo y 12.33 pesos por litro. Los Cabos , Baja California Sur, donde el precio es de 22.78 pesos por kilogramo y 12.30 pesos por litro.

donde el precio es de 22.78 pesos por kilogramo y 12.30 pesos por litro. Mocorito, Sinaloa, con un costo de 22.60 pesos por kilogramo y 12.20 pesos por litro.



Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 26 de julio al 1 de agosto de 2026

En la Ciudad de México (CDMX), el precio máximo del Gas LP para esta semana se ubica en 19.71 pesos por kilogramo y 10.64 pesos por litro, sin variaciones respecto al periodo anterior.

En tanto, en el Estado de México (Edomex), el combustible se vende en 19.56 pesos por kilogramo y 10.56 pesos por litro, aunque el costo puede presentar ligeras diferencias según el municipio.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precios del 26 de julio al 1 de agosto de 2026

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), el precio máximo del Gas LP es de 19.72 pesos por kilogramo y 10.65 pesos por litro.

Por su parte, en Monterrey, Nuevo León, el energético alcanza un precio de 19.65 pesos por kilogramo y 10.61 pesos por litro.

Antes de comprar Gas LP, consulta los precios máximos vigentes en tu localidad, ya que las tarifas autorizadas pueden variar de un municipio a otro.

