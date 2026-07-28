¿Se sacude la Bolsa Mexicana de Valores hoy? Cierre del precio del dólar y peso mexicano para este lunes

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concluyó la jornada de este lunes 27 de julio con resultados positivos en sus principales indicadores, mientras que en Estados Unidos los mercados cerraron con un comportamiento mixto debido a la expectativa por los reportes financieros de las principales empresas tecnológicas y el seguimiento a la política monetaria de la Reserva Federal. Por su parte, el precio del dólar mantuvo variaciones al cierre de la sesión.

En Banco Azteca, la divisa estadounidense terminó la jornada en 16.35 pesos a la compra y 17.99 pesos a la venta , cifras que sirven como referencia para quienes realizarán operaciones cambiarias.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la jornada de este lunes con un desempeño positivo, ya que la mayoría de sus principales indicadores registraron ganancias superiores al 1por ciento.

Entre los avances destacaron los índices relacionados con empresas de inversión, fibras inmobiliarias y compañías de gran capitalización, lo que refleja un mayor optimismo entre los inversionistas al finalizar la sesión.

En términos sencillos, este resultado significa que una parte importante de las empresas que cotizan en la Bolsa aumentó su valor durante el día; aunque los movimientos bursátiles cambian constantemente, un cierre con ganancias suele interpretarse como una señal de confianza del mercado y de expectativas favorables para la economía y el sector empresarial mexicano.

TAMBNIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SE DA UN RESPIRO EN PLENAS VACACIONES! EL PRECIO DEL DÓLAR BAJA PARA LA ÚLTIMA SEMANA DE JULIO; TIPO DE CAMBIO EN MÉXICO

Wall Street cerró mixto por expectativa de resultados tecnológicos

En Estados Unidos, Wall Street terminó la sesión con resultados divididos. El Dow Jones avanzó 0.51%, el S&P 500 logró una ligera ganancia de 0.02%, mientras que el Nasdaq retrocedió 0.18%.

Los inversionistas permanecen atentos a los reportes trimestrales que presentarán durante la semana compañías como Microsoft, Amazon, Meta y Apple, ya que sus resultados podrían marcar el rumbo de los mercados.

Además, el comportamiento del petróleo y las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal continúan influyendo en el ánimo de los operadores.

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca hoy?

Al cierre de este lunes 27 de julio, Banco Azteca cotizó el dólar estadounidense en:



Compra: 16.35 pesos.

Venta: 17.99 pesos.

Estos precios pueden variar durante el día dependiendo de las condiciones del mercado cambiario.

¿Cómo cerró el precio del bitcoin?

El bitcoin inició la madrugada con una cotización de 1,102,283.68 pesos mexicanos, lo que representa una disminución de 9,617.42 pesos, equivalente a una baja diaria de 0.86%.

La criptomoneda continúa mostrando movimientos constantes, por lo que especialistas recomiendan a los inversionistas considerar su volatilidad antes de realizar cualquier operación.

Precio del petróleo hoy 27 de julio

Los precios internacionales del petróleo retrocedieron luego de que disminuyera la tensión en torno al conflicto en Oriente Medio.

El crudo Brent cayó alrededor de 8% para ubicarse cerca de los 89 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cerró en 81.95 dólares por barril, con una baja de 0.8%, después de que los mercados reaccionaran a las declaraciones de Washington sobre un posible acuerdo con Irán y la suspensión temporal de los ataques aéreos.

CON INFORMACIÓN DE REUTERS....