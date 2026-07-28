Vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos con sueldo de 35 mil pesos es posible: buscan a mexicanos para laborar en el campo

Trabajar legalmente en Estados Unidos con un sueldo mensual de 35 mil pesos es una oportunidad que ya está disponible para mexicanos con experiencia en actividades agrícolas . La vacante, publicada a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), busca trabajadores del campo que participen en labores de cultivo y cosecha de tomate en una granja ubicada en ese país.

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de julio y forma parte de un proceso de contratación que contempla entrevistas virtuales y acompañamiento por parte del Servicio Nacional de Empleo; quienes resulten seleccionados podrán incorporarse a un empleo temporal con prestaciones y apoyo durante su proceso de reclutamiento.

Vacante para mexicanos: estos son los requisitos y el salario

Los mexicanos interesados en trabajar legalmente en Estados Unidos deberán contar con estudios mínimos de primaria y comprobar entre dos y tres años de experiencia como trabajadores del campo.

La empresa busca personas con conocimientos en cosecha de tomate, limpieza de parcelas, colocación y retiro de estacas, instalación de plástico para cultivo, clasificación de distintas variedades de tomate y manejo de herramientas agrícolas.

Además de la experiencia, la vacante considera habilidades como trabajo en equipo, comunicación, compromiso, proactividad y orientación a resultados; el empleo ofrece un salario mensual neto de 35 mil pesos , transporte, acceso a seguridad social pública y contrato por tiempo determinado .

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La vacante es nacional; puedes entrevistarte en línea y continuar el proceso en tu estado

Aunque la jornada presencial más cercana se realizará el 4 de agosto en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo de Tabasco, esta vacante está abierta para personas de todo el país.

Los mexicanos que deseen trabajar legalmente en Estados Unidos pueden iniciar su registro desde cualquier entidad y realizar la entrevista de manera virtual.

Posteriormente, el seguimiento del proceso podrá efectuarse en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo de la localidad donde viva cada aspirante. Además, se llevará a cabo una jornada de vinculación virtual los días 10 y 11 de agosto, mientras que quienes prefieran acudir de manera presencial podrán hacerlo antes del 5 de agosto, de acuerdo con las indicaciones del SNE.

Para resolver dudas sobre esta vacante o conocer el procedimiento completo para trabajar legalmente en Estados Unidos, los interesados pueden consultar el portal oficial del Servicio Nacional de Empleo o comunicarse al 079 , donde recibirán orientación sobre los requisitos, el proceso de selección y la documentación necesaria para participar.