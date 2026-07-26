¿No recibes los mensajes de tu ex? Así puedes saber si fuiste bloqueado en WhatsApp

¿No ves su foto de perfil? Aunque WhatsApp, una de las plataformas de mensajería más utilizadas del mundo, no envía notificaciones directa por cambios de privacidad, existen distintas formas para descubrir si fuiste bloqueado por la aplicación de Meta; así puedes verificarlo.

La señales principales para saber si fuiste bloqueado en WhatsApp

¡Mucho ojo! La función "Bloquear" en WhatsApp evita que los usuarios reciban mensajes y llamadas de contactos con lo que no se querta tener comunicación, pero ¿cómo descubrir si fuiste bloqueado?



No se envían tus mensajes : Al mandar un mensaje no aparecerán las dos palomitas; solo a parecerá una y se quedará en coloro gris.

: Al mandar un mensaje no aparecerán las dos palomitas; solo a parecerá una y se quedará en coloro gris. Sin foto de perfil: La fotografía ya no saldrá al momento de abrir la conversación con el contacto.

La fotografía ya no saldrá al momento de abrir la conversación con el contacto. No recibes llamadas y mensajes: El usuario no recibe ni mensajes ni llamadas; es similar a cuando no se tiene conexión a internet.

El usuario no recibe ni mensajes ni llamadas; es similar a cuando no se tiene conexión a internet. No aparece la última conexión: Dejará de aparecerte el horario de la última conexión, así como el "En Línea".

Otra forma de verificar si fuiste bloqueado en WhatsApp, es a través de los grupos es la plataforma, ya que al intentar agregar a un contacto que te haya restringido, no aparecerá y no se te permitirá agregarlo.

Una vez que fuiste bloqueado, la persona ya no podrá hacer nada en la aplicación para recuperar ese contacto.

¿Cómo bloquear a un contacto de WhatsApp?

El Centro de Ayuda de WhatsApp compartió los pasos clave para bloquear un contacto dentro de la plataforma de mensajería. Así puedes hacerlo.



Ingresa a WhatsApp

Dirígete a la opción de "Ajustes"

Selecciona a "Privacidad"

Elige la opción de "Contactos", posteriormente en "Cuentas bloqueadas"

Presiona el ícono de la esquina superior derecha y luego el contacto que quieras bloquear.

Este paso puedes hacerlo con todos los contactos que desees, ya que no hay un límite.

¿Qué hacer si fuiste bloqueado de WhatsApp?

¡Toma precauciones! Si descubriste que fuiste bloqueado en WhatsApp, es importante evitar el uso de aplicaciones externar a la plataforma de Meta, pues estas "nuevas apps" podrían convertirse en una trampa para estafarte, provocando el robo de datos personales y financieros.