¿A cuánto amanece el dólar? Tipo de cambio en México se da un respiro y se mantiene estable este martes

¿Te conviene cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense registró modificaciones importantes para este martes 28 de julio 2026, manteniéndose alejado de los 18 pesos para la última semana del mes. Azteca Noticas te comparte el tipo de cambio en México HOY.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 28 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $17.99 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del último martes del mes de julio 2026.

La moneda estadounidense se mantuvo estable, acercándose a su nivel más alto en cuatro semanas, mientras los operadores sopesaban la posibilidad de una subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal esta semana, incluso cuando la caída de los precios del petróleo alivió algunas preocupaciones sobre la inflación.

Precio del dólar se ubica abajo delos 18 pesos en Banco Azteca|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 28 de julio 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.75 pesos la compra y en $17.00 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.39 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el último martes del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 28 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 28 de julio 2026 en 63 mil 498 pesos por unidad, registrando una importantes baja de 0.31% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 107 mil 607 pesos por unidad.

El Bitcoin registra una baja por segundo día consecutivo|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo para este martes 28 de julio 2026?

El precio del petróleo extendieron sus pérdidas este martes 28 de julio 2026, alcanzando sus niveles más bajos en más de una semana, ante las cautelosas esperanzas de una resolución al conflicto entre Estados Unidos e Irán, mientras los operadores seguían evaluando los acontecimientos en Oriente Medio.



Petróleo Brent - 86.68 dólares por barril.

86.68 dólares por barril. Petróleo West Texas Intermediate - 81.33 dólares por barril

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Washington estaba manteniendo "buenas conversaciones" con Irán y que existía la posibilidad de una solución. Sin embargo, advirtió que los ataques estadounidenses se reanudarían si las negociaciones fracasaban, mientras que Irán emitió comentarios similares sobre posibles represalias.

Con información de Reuters...