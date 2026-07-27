¡Se da un respiro en plenas vacaciones! El precio del dólar baja para la última semana de julio; tipo de cambio en México

¡Se da un respiro! El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para este lunes 27 de julio 2026, alejándose de los 18 pesos para la última semana del séptimo mes del año. Azteca Noticias te comparte el tipo de cambio en México.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 27 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $17.99 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del último lunes del mes de julio 2026.

La moneda estadounidense cayó frente a otras divisas debido a una pausa en los bombardeos entre Estados Unidos e Irán arrastró a la baja los precios del petróleo y elevó el apetito por el riesgo antes de una semana intensa de reuniones de bancos centrales.

Precio del dólar en México se aleja de los 18 pesos este lunes|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 27 de julio 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.75 pesos la compra y en $17.00 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.39 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el último lunes del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 27 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 27 de julio 2026 en 64 mil 947 pesos por unidad, registrando una importantes baja de 0.60% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 133 mil 795 pesos por unidad.

El valor del Bitcoin registra una baja para este lunes|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo para este lunes 27 de julio 2026?

El precio del petróleo registró una caída de 7% este lunes, alcanzando su nivel más bajo en una semana, después de que Estados Unidos e Irán suspendieran los ataques durante el fin de semana tras dos semanas de ataques, lo que aumentó las esperanzas de una solución diplomática que redujera la tensión del conflicto y permitiera reanudar el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

