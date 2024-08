¿Qué dijo AMLO sobre el bloqueo de autopista México-Puebla?

Durante la conferencia mañanera de este jueves 8 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el cierre que mantienen los ejidatarios en la autopista de México-Puebla, el cual afecta a 100 mil transportistas.

López Obrador refirió que el cierre es porque sus abogados no están de acuerdo con el pago por sus tierras. “Nosotros no podemos como servidores públicos pagar más de lo que se establece en los avalúos. Aprovecho para hacerle un llamado a los campesinos que no se dejen manipular por los abogados”, señaló.

AMLO afirma que no cederá a chantajes tras bloqueo en la México-Puebla

El presidente descartó usar la fuerza pública para liberar el cierre que mantienen ejidatarios en la carretera libre y autopista de México a Puebla: “No se les va a reprimir porque no somos autoritarios y no vamos a ceder a chantajes”.

¿Por qué hay un bloqueo en la autopista México-Puebla?

El bloqueo en la autopista México-Puebla ha generado que transportistas y personas lleguen a sus destinos desde casi 48 horas, lo cual ha generado caos en la zona, así como desesperación en las y los ciudadanos, pues han buscado salir del bloqueo de diferentes maneras. La manifestación comenzó a las 11 horas del pasado martes 6 de agosto.

Ante esto, el presidente acusó que detrás del bloqueo hay un abogado que “está queriendo sacar raja”, por lo que llamó a los campesinos a no dejarse influenciar.

Asimismo, durante su conferencia mañanera del pasado miércoles 7 de agosto, el mandatario refirió que no iban a ser reprimidos; sin embargo, no habrá ningún acuerdo en caso de seguir así.

“Que sepan los campesinos que no van a ser reprimidos, porque nosotros no somos represores, nada más que así no hay ningún acuerdo. Se pueden quedar ahí todo el tiempo, lo que es justo se atiende de inmediato, cuando es tranza no. No se permite la corrupción”.

Finalmente, destacó que era necesario pedir disculpas a los afectados, así como recomendarles vías alternas.