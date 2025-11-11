¿Cambio en los mercados? Así cierra la BMV y Wall Street hoy 11 de noviembre 2025

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el cierre de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hoy 11 de noviembre de 2025, así como la cotización del precio del dólar.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores hoy 11 noviembre 2025?

El S&P/BMV IPC, principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), registró un incremento de 1.95% este 11 de noviembre de 2025, al ubicarse en 64,321.27 puntos.

Buenas noticias en el mercado: representa una variación al alza de 1,227.26 puntos respecto a la jornada anterior, lo que refleja un comportamiento positivo en el mercado accionario nacional.

Durante la sesión, se negociaron más de 152 millones de títulos, lo que muestra una actividad bursátil considerable.

Cierre de Wall Street hoy 11 de noviembre 2025

Un cierre mixto para el Wall Street este 11 de noviembre 2025: El S&P 500 retrocedió alrededor de 0.19%, mientras que el Nasdaq Composite bajó cerca de 0.45%, afectado por la caída en acciones tecnológicas.

Precio del dólar en México hoy 11 de noviembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 11 de noviembre 2025, en $16.95 pesos la compra y en $19.20 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 11 de noviembre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 11 de noviembre de 2025, se ubica en 102 mil 930 dólares por unidad, registrando una leve baja del 2.89% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 884 mil 889 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 11 de noviembre 2025

El precio del petróleo subió alrededor de un dólar este martes 11 de noviembre 2025 debido al impacto de las últimas sanciones estadounidenses sobre el petróleo ruso y al optimismo sobre un posible fin del cierre del gobierno estadounidense, aunque las preocupaciones sobre el exceso de oferta limitaron las ganancias.

