COPARMEX exige transparencia y criterios técnicos en la elección del titular de la Auditoría Superior de la Federación

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) señaló que el nombramiento del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación debe realizarse mediante un proceso abierto, plural y con criterios técnicos, con el fin de fortalecer la transparencia, el manejo responsable de los recursos públicos y las acciones institucionales contra la corrupción.

Coparmex pide transparencia en el manejo de los recursos públicos

“No le vengo a cumplir a nadie”, afirmo el reciente nombrado Auditor Superior de La Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, tras conocerse la cercanía de su padre con la exjefa de Gobierno y hoy titular del Ejecutivo.



En sus primeras declaraciones ante los medios,…

El organismo empresarial consideró que este nombramiento debe realizarse mediante un proceso abierto y plural, en el que se prioricen criterios técnicos y se garantice la transparencia, con el objetivo de que la persona designada cuente con la legitimidad necesaria para desempeñar una función clave en la supervisión del uso del dinero público.

De acuerdo con COPARMEX, es indispensable que quien encabece la auditoría actúe con autonomía, profesionalismo, firmeza y apego a los más altos estándares internacionales de auditoría.

La organización destacó que la vigilancia activa del gasto público por parte de la sociedad no solo contribuye a prevenir prácticas indebidas, sino que también fortalece la certeza jurídica, la credibilidad institucional y el adecuado funcionamiento de la vida democrática.

Aureliano Hernández Palacios Cardel elegido como titular de la Auditoría Superior de la Federación

La tarde de este 10 de marzo, la Cámara de Diputados eligió con 472 votos a favor a Aureliano Hernández Palacios Cardel como el nuevo Auditor Superior de la Federación, quien permanecerá en el cargo por los próximos ocho años.

La Cámara de Diputados realizó la votación por cédula para elegir al titular de la ASF para el periodo 2026 - 2034. Tras la aprobación, Hernández Palacios Cardel, rindió protesta ante el pleno.