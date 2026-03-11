¿Momento de comprar? Descubre qué está pasando con el precio del dólar hoy miércoles

¿Planeas cambiar divisas? El precio del dólar estadounidense arranca este miércoles 11 de marzo de 2026 con un repunte en su cotización. Ante este escenario, muchos se preguntan cuál es el tipo de cambio en México hoy, al inicio de la jornada.

La moneda estadounidense tuvo una ligera ganancia este miércoles, debido a los crecientes rumores sobre una creciente guerra en Medio Oriente. Los inversionistas reciben señales contradictorias, después de que Donald Trump declarara que la guerra con Irán terminaría pronto.

Precio del dólar hoy 11 de marzo de 2026 en México

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 16.00 pesos a la compra y 18.19 pesos a la venta en ventanilla bancaria durante la apertura de este miércoles.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 11 de marzo de 2026?

¡Atención! En la frontera norte, el precio del dólar en Tijuana se coloca en 17.55 pesos a la venta durante la jornada de hoy.

Es importante recordar que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad o del establecimiento donde se realice la operación de compra o venta de divisas.

Precio del dólar canadiense hoy 11 de marzo de 2026 en México

El dólar canadiense también presenta movimientos. En Banco Azteca, su cotización se ubica en 10.65 pesos a la compra y 13.69 pesos a la venta en ventanillas bancarias al inicio de operaciones.

Si planeas cambiar dinero, toma en cuenta que las sucursales de Banco Azteca brindan servicio de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, lo que permite realizar operaciones cambiarias durante un amplio horario.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 11 de marzo de 2026?

El precio de Bitcoin comenzó la jornada previa con una cotización de 71 mil 035 dólares por unidad, lo que representó un alza de 1.51% frente a su cierre anterior.

Al considerar el tipo de cambio en México, la criptomoneda abrió el día con un valor aproximado de 1 millón 251 mil 994 pesos por unidad.

Así amaneció el precio del Bitcoin hoy. |Google.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 11 de marzo de 2026?

El precio del petróleo tuvo un rebote, después de que los mercados dudaran de que el plan de la Agencia Internacional de Energía de liberar reservas de hidrocarburos podría suplir la demanda durante la guerra de Estados Unidos con Irán.

Los precios de referencia se ubican de la siguiente manera: