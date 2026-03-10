¿Te ofrecen un préstamo fácil y rápido? Así operan los ‘Montadeudas’ en México para robar tu información

La Policía Cibernética advirtió sobre un nuevo caso de extorsión digital que pone en riesgo los datos personales y financieros de miles de ciudadanos con tan solo un clic y una aplicación de préstamos, pero ¿cuál es el modus operandi de los 'Montadeudas' en México?

¿Cómo funciona la estada de los 'Montadeudas' en México?

¡No caigas en la trampa! El fraude de los 'Montadeudas', es un esquema de extorsión digital, que funciona mediante las aplicaciones no reguladas de préstamos rápidos; suele aprovecharse de la urgencia económica y de los vacíos legales de estas plataformas.

Los ciberdelincuentes solicitan permisos invasivos al descargar la aplicación y utilizan los datos personales de los usuarios para intimidar a las víctimas y exigirles cierta cantidad de dinero.

Por lo general, los delincuentes ofrecen ofertas difíciles de rechazar, dando préstamos sin aval, depósito inmediato. requisitos mínimos y bajas tasas de interés.

El esquema de fraude incluye depósitos menores a lo que se ofreció al principio, poniendo condiciones abusivas e intereses excesivos a plazos cortos de pago. Al no poder cubrir la deuda, los estafadores comienzan a extorsionar y amenazar a las víctimas.

Consejos para evitar caer en la estafa de los 'Montadeudas' en México

La Policía Cibernética compartió algunos consejos para evitar ser víctima de los 'Montadeudas' en México, pero ¿cómo puedo protegerme de los estafadores?



Verifica que la aplicación esté registrada ante Condusef antes de descargarla.

Consulta opiniones y posibles denuncias previas.

Utiliza únicamente instituciones financieras reguladas.

No otorgues permisos innecesarios ni compartas datos personales o bancarios.

No aceptes depósitos no autorizados.

Bloquea los números sospechosos, guarda evidencias y denuncia ante Condusef y Profeco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, recomienda a los ciudadanos no ceder ante las amenazas ni realizar pagos indebidos, pues esto no cederá el acoso.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética advierte sobre casos de #Extorsión digital y #Fraudes perpetrados mediante aplicaciones no reguladas de préstamos rápidos, conocidas como #Montadeudas, en las que los ciberdelincuentes solicitan permisos invasivos y usan la información… pic.twitter.com/8JaAz8eZXo — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 9, 2026

¿Qué hacer si fuiste víctima de estafa en México?

¡No entres en pánico! Si fuiste víctima de estafa en México, se recomienda contactarse con la Policía Cibernética para realizar el reporte y que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto.

Puedes contactarlos por el siguiente número de teléfono o correo electrónico.

