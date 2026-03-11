¡Precio del dólar supera los 18 pesos! Cierre de Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados este martes

¡Atención, mexicanos! La Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados financieros registraron cambios importantes para la segunda semana de marzo 2026.

Azteca Noticias te comparte el cierre de la BMV, precio del dólar y peso mexicano para este 10 de marzo 2026.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este martes ?

El principal indicador de la S&P/BMV IPC cerró la jornada con ganancias, lo que refleja un desempeño positivo del mercado accionario mexicano.

El índice se ubicó en 67,397.94 puntos, lo que representa un incremento de 507.67 unidades respecto a la sesión previa. En términos porcentuales, el avance fue de 0.76%, señal de que las principales empresas que cotizan en la bolsa registraron un comportamiento mayormente favorable durante la jornada.

Este indicador agrupa a las emisoras más grandes y líquidas del mercado bursátil mexicano, por lo que su movimiento suele interpretarse como una referencia del estado general del mercado financiero en el país.

Durante la sesión se registró un volumen de operación de 222,438,970 títulos, lo que muestra una actividad relevante de compra y venta de acciones por parte de inversionistas.

¿A cuánto está el dólar en México este 10 de marzo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 10 de marzo de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $18.19 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.70 pesos la compra y en $17.20 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre del Bitcoin HOY 10 de marzo 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 10 de marzo 2026, en 70 mil 223 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 2.60% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda más utilizada del mundo registró un repunte por segundo día consecutivo tras varios días de pérdidas importantes debido al conflicto.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 236 mil 443 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 10 de marzo 2026

El precio del petróleo registró una baja para el cierre de este martes debido a la prisa de os importadores por cubrirse en medio de las preocupaciones por la interrupción del suministro de energía por la guerra con Irán.

Precio del Brent cayó un 8% hasta menos de 90.8 dólares por barril, desde los máximos de casi 120 dólares alcanzados un día antes.

Con información de Reuters...