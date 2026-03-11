Liberan 400 millones de barriles de petróleo para frenar alza de precios por conflicto en Oriente Medio: AIE

¿Una medida desesperada ante la crisis? La Agencia Internacional de Energía (AIE) acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo, convirtiéndose en su mayor liberación de reserva de crudo en toda su historia.

La liberación de petróleo de la AIE ocurre en medio del conflicto en Oriente Medio, junto con el alza de precios del crudo en las últimas semanas.

"Los mercados petroleros son globales, por lo que la respuesta a las perturbaciones importantes también deben serlo", explicó Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE.

La estrategia de la AIE para frenar el desabasto de petróleo ante conflicto en Oriente Medio

Los 32 países que conforman la Agencia de Internacional de Energía, acordaron por unanimidad poner a disposición del mercado los 400 millones de barril de petróleo de sus reservas de emergencia.

El objetivo de la liberación es hacer frente a la interrupción del suministro provocada por el conflicto en Irán.

Se espera que las reservas de emergencia liberadas se pongan a disposición del mercado a lo largo de un periodo de tiempo adecuado a las circunstancias nacionales de cada país miembro de la Agencia Internacional de Energía.

“Los desafíos que enfrentamos en el mercado petrolero son de una magnitud sin precedentes, por lo que me complace enormemente que los países miembros de la AIE hayan respondido con una acción colectiva de emergencia de una magnitud sin precedentes”, declaró el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, a través de un comunicado de prensa.

Today, @IEA Member countries unanimously agreed today to carry out the largest ever oil stock release – making 400 million barrels from their emergency reserves available amid market disruptions from the Middle East conflict.



Read more 👉 https://t.co/4HGtR7ZYZB pic.twitter.com/sPH1rOm8LY — International Energy Agency (@IEA) March 11, 2026

AIE ha liberado más de 6 veces sus reservas de petróleo

Esta no es la primera vez que la AIE toma de sus reservas de emergencia, pues sería la secta ocasión que se toma este tipo de decisión.

La primera de ellas fue en 1991, después en 2005, 2011, dos veces en 2022, y ahora en 2026, por la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Los miembros de la AIE mantienen reservas de emergencia de más de 1.200 millones de barriles, además de otros 600 millones de barriles de reservas de la industria bajo obligación gubernamental.