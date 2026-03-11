¡No pierdas tu vuelo! Rutas alternas por bloqueo de taxistas en AICM HOY 11 de marzo; a qué hora empieza

¡Atención, ciudadanos! El acceso a las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) podrían ser gravemente afectadas por el bloqueo de taxistas de este miércoles 11 de marzo 2026, pero ¿a qué hora empieza y cuáles son las rutas alternas?

¿A qué hora empieza el bloqueo de taxistas en AICM hoy?

El bloqueo de taxistas en el AICM comenzará alrededor de las 9 de la mañana de este miércoles , por lo que se recomienda a las y los usuarios tomar precauciones en caso de tener un vuelo en puerta.

Se desconoce el horario en el que podría finalizar esta manifestación de conductores.

🚨 Tensión en el AICM



Fuerte presencia de policías antimotín en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para evitar posibles bloqueos de taxistas que protestan contra los taxis por aplicación, a los que acusan de competencia desleal.



⚠️ La… pic.twitter.com/tfiPC5Qytn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 11, 2026

Rutas alternas por bloqueo en AICM hoy: ¿Cómo llegar a la Terminal 1 y 2?

¡No te quedes atorado en el tráfico! El Centro de Orientación Vial de la Ciudad de México, compartió las rutas alternas para llegar a la Terminal 1 y 2 del AICM y evitar el bloqueo de taxistas de este miércoles.



Calzada Ignacio Zaragoza.

Eje 3 Oriente

Avenida Oceanía

Por otro lado, el Aeropuerto de la Ciudad de México recomendó a los viajeros llegar al estacionamiento alterno del AICM, ubicado en Ciudad Deportiva en Magdalena Mixiuhca.

Si vas a utilizar el estacionamiento alterno, puedes tomar el servicio gratuito de transporte que te lleva directamente a la Terminal 2 del AICM.

#PrecauciónVial | Se prevé concentración de manifestantes para el día de mañana a las 09:00 horas, en las inmediaciones de ambas terminales del @AICM_mx, se invita a la ciudadanía a anticipar su salida y utilizar como #AlternativaVial | Calz. Ignacio Zaragoza, Eje 3 Oriente y Av.… pic.twitter.com/N69aZxJErc — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 11, 2026

En las primeras horas de este miércoles, elementos de la policía capitalina se encuentra a fuera de los accesos a la Terminal 1 y 2 del AICM para resguardar la zona y evitar que los taxistas afecten la zona.

¿Por qué los taxistas tomarán la Terminal 1 y 2 del AICM?

El bloqueo de taxistas se debe a la falta de aplicación de la ley por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y las autoridades aeroportuarias.

Además, dicen estar preocupados por las iniciativas que se discuten en el Congreso para modificar la legislación.

Por su parte, el Aeropuerto de la Ciudad de México declaró que ya se sostuvo una reunión con 11 agrupaciones de taxistas, en la que abordaron distintas medidas para que el trabajo de los conductores se vean afectados.