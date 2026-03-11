¿Hay paso? Tráfico y bloqueos en carreteras de México hoy 11 de marzo: Reporte EN VIVO
Sigue el reporte completo de carreteras y autopistas de México hoy miércoles 11 de marzo de 2026. Accidentes, reducción de carriles y cómo avanzan las casetas.
¡Toma tus precauciones! En Azteca Noticias te presentamos el reporte más completo sobre lo que sucede en las principales autopistas y carreteras de México para que planees tu salida. Este miércoles 11 de marzo de 2026, la red vial nacional podría presentar complicaciones.
Mantente informado minuto a minuto con nosotros sobre los cierres, reducción de carriles y el tiempo de espera en las casetas de cobro más importantes. Recuerda que las condiciones en carretera pueden cambiar en cuestión de segundos debido al clima o percances viales, por lo que te recomendamos manejar con cuidado y respetar los límites de velocidad.
EN VIVO: Últimas noticias de los bloqueos en carreteras de México hoy 11 de marzo
Choque en la Acayucan - Cosoleacaque genera retrasos, Veracruz
Se registran complicaciones en la zona sur del estado debido a un percance vial ocurrido esta mañana. La Autopista Acayucan - Cosoleacaque presenta un cierre parcial de circulación a la altura del kilómetro 24, afectando el flujo de los usuarios que se desplazan hacia el centro de la entidad.
El incidente se derivó de un choque contra un objeto fijo, lo que ha requerido la intervención de equipos de mantenimiento y seguridad vial para abanderar la zona y proceder al retiro de los restos de la unidad y la limpieza de la vía.