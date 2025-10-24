Renuncia el secretario de Economía de Sinaloa tras desaparición de joven en su bar de Mazatlán

El secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, presentó su renuncia al cargo, no hay detalles del motivo, pero esto se da semanas después de la desaparición de un turista duranguense, ocurrida en un bar de su propiedad en Mazatlán.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya informó la decisión a través de sus redes sociales: “Esta tarde he recibido la renuncia de Ricardo Velarde Cárdenas como secretario de Economía del Gobierno de Sinaloa. Reconozco su esfuerzo y profesionalismo durante su gestión, así como su responsabilidad al asumir su compromiso personal con el esclarecimiento de los hechos ocurridos en un establecimiento de su propiedad.”

La dimisión de Velarde Cárdenas, mejor conocido como ‘Pity’ Velarde, ocurre en medio de la investigación por la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven de 21 años originario de Guadalupe Victoria, Durango, visto por última vez el 5 de octubre en el bar Terraza Valentino, ubicado en la zona turística de Mazatlán.

¿Qué pasó con Carlos Emilio?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Carlos Emilio fue reportado como desaparecido después de entrar al baño del bar y no volver a salir. Su familia lo buscó toda la noche sin éxito, y desde entonces no se ha tenido información sobre su paradero.

La Agencia Especializada en Desaparición Forzada de Personas de la Región Sur lleva el caso en coordinación con la Fiscalía de Durango y autoridades federales. Se han desplegado operativos de búsqueda en distintas zonas del puerto y alrededores.

La madre del joven, Brenda Valenzuela Gil, ha encabezado protestas y marchas en Mazatlán para exigir avances en la investigación. “Solo queremos encontrarlo y que las autoridades hagan su trabajo”, expresó durante una manifestación reciente donde decenas de personas exigieron justicia y la presentación con vida de Carlos Emilio.

Terraza Valentino asegura colaboración con las autoridades

El bar Terraza Valentino, propiedad del ahora exfuncionario, emitió un comunicado en el que aseguró haber colaborado desde el primer momento con las autoridades.

“El mismo día que recibimos el requerimiento, entregamos la información y videograbaciones solicitadas”, informó el establecimiento.En el mismo documento, el negocio explicó que se habían mantenido en silencio “por respeto al proceso judicial” y reiteró su disposición total para seguir colaborando con la Fiscalía hasta esclarecer el caso.

La renuncia de Velarde Cárdenas busca evitar conflictos de interés y permitir que las investigaciones continúen sin presiones políticas. Mientras tanto, el caso de Carlos Emilio sigue abierto y se mantiene como uno de los más sensibles en Sinaloa por las implicaciones de violencia y desaparición forzada.