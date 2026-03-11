¡Arriba de los 60 pesos el kilo! Precio del jitomate en México se dispara para marzo 2026; en qué estados sale más caro

¡Por los cielos! El precio del jitomate se ha disparado en los últimos días, superando los $60 pesos el kilo en varias regiones del país, lo que ha afectado gravemente el bolsillo de miles de mexicanos que consumen este producto.

Azteca Noticias te comparte el costo del jitomate en México para marzo 2026, ¿a cuánto está el kilo de esta fruta?

¿A cuánto está el kilo de jitomate en México?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), revelaron que el precio del jitomate en México se ubica entre los $22 hasta los $69 pesos el kilo .

Precio del jitomate en distintas regiones de México

Ciudad de México - $27.9 a $61.37 pesos el kilo

Estado de México - $24.50 a $60 pesos el kilo

Morelos - $27.50 a $56 pesos el kilo

Guerrero - $39.90 a $50 pesos el kilo

Puebla - $24.50 a $69.90 pesos el kilo

Tlaxcala - $27.90 a $56 pesos el kilo

Zacatecas - $40 a $44 pesos el kilo

Aguascalientes - $25 a $45 pesos el kilo

Jalisco - $30 a $62 pesos el kilo

Nuevo León - $38.99 a $59.95 pesos el kilo

Nayarit alcanza los $41 pesos el kilo

El precio del jitomate puede variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a comprar estar fruta, por lo que el costo puede ser mayor o menor al estimado.

¿En qué estados es más caro el kilo de jitomate en 2026?

¡A preparar la cartera! En Puebla en kilo de jitomate se ubica en $69.90 pesos , ubicándolo como el estado con el costo el costo más alto para esta fruta, pues se acerca a los 70 pesos.

En segundo lugar se ubica Jalisco en $62 pesos el kilo, seguido de Nuevo León en $59.95 pesos y Guerrero en $50 pesos pesos el kilo de jitomate.

¿Por qué subió el precio del jitomate en México?

Según economistas, el aumento del precio de jitomate en México está relacionado principalmente con factores climáticos, dificultades en la producción, así como el incremento del costo de transporte público y distribución.

Por su parte, los comerciantes señalan que aún no hay certeza sobre cuánto tiempo se mantendrá el aumento del precio del jitomate.