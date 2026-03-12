¡Precio del dólar sigue subiendo! Cambios en Bolsa Mexicana de valores y otros mercados por conflicto en Oriente Medio

¡Movimiento en los mercados financieros! La Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados financieros registraron cambios importantes para la segunda semana de marzo 2026. Azteca Noticias te comparte el cierre de la BMV, precio del dólar y peso mexicano para este miércoles.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este miércoles?

El S&P/BMV IPC, principal indicador del mercado accionario en México, registró una ligera ganancia durante la jornada, al cerrar en 67,559.78 puntos.

De acuerdo con los datos de la sesión, el índice presentó un avance de 0.24%, lo que equivale a 161.84 puntos adicionales respecto al cierre previo. Este comportamiento refleja una tendencia positiva moderada en el mercado bursátil mexicano, donde las emisoras que integran el indicador mostraron en promedio un desempeño favorable.

¿A cuánto está el dólar en México este 11 de marzo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 11 de marzo de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $18.29 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.70 pesos la compra y en $17.20 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre del Bitcoin HOY 11 de marzo 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 10 de marzo 2026, en 70 mil 553 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 0.85% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda más utilizada del mundo registró un repunte por tercer día consecutivo tras varios días de pérdidas importantes debido al conflicto.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 245 mil 926 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 11 de marzo 2026

Las compañías estadounidenses enfrentan precios del petróleo estructuralmente más altos este año incluso si la guerra con Irán termina pronto, lo que significa que los inversores podrían necesitar repensar esas optimistas previsiones de ganancias corporativas para 2026.



Petróleo Brent - 61.27 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate (WTI) - 61.27 dólares por barril

Economistas aseguran que es probable que el precio del petróleo baje cuando la guerra finalmente amaine, el daño ya está hecho.