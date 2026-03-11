CDMX, Edomex y Monterrey: ¿Dónde está la gasolina más barata hoy miércoles?

¿Quieres saber dónde se vende más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos en qué zonas de México se registra el precio más bajo de este combustible para hoy miércoles 11 de marzo de 2026.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Para este 11 de marzo de 2026, el costo promedio del combustible en el país se ubica en los siguientes niveles:

Gasolina Regular precio por litro: 23.62 pesos

precio por litro: 23.62 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.81 pesos

por litro: 25.81 pesos Diésel precio por litro: 27.64 pesos

Precio del gas natural vehicular 11 de marzo 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 11 de marzo 2026

Te compartimos el costo del litro de gasolina en la Ciudad de México para este miércoles 11 de marzo:

Gasolina Regular precio por litro: 23.78 pesos

precio por litro: 23.78 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.98 pesos

por litro: 25.98 pesos Diésel precio por litro: 27.25 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 11 de marzo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.61 pesos

precio por litro: 23.61 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.38 pesos

por litro: 25.38 pesos Diésel precio por litro: 27.09 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 11 de marzo 2026

En Guadalajara, Jalisco, el combustible se vende en:

Gasolina Regular precio por litro: 23.95 pesos

precio por litro: 23.95 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 26.40 pesos

por litro: 26.40 pesos Diésel precio por litro: 27.56 pesos

Precio de gasolina hoy 11 de marzo 2026 en Monterrey

En Monterrey, Nuevo León, los costos son:

Gasolina Regular precio por litro: 23.86 pesos

precio por litro: 23.86 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 27.02 pesos

por litro: 27.02 pesos Diésel precio por litro: 27.16 pesos

Precio de gasolina en Tamaulipas hoy 11 de marzo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 21.79 pesos

precio por litro: 21.79 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 23.55 pesos

por litro: 23.55 pesos Diésel precio por litro: 25.39 pesos

Precio de gasolina en Sonora hoy 11 de marzo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.12 pesos

precio por litro: 23.12 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.80 pesos

por litro: 25.80 pesos Diésel precio por litro: 27.62 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Te compartimos el costo del combustible en Estados Unidos para este 11 de marzo de 2026:

Gasolina Regular por galón: 3.57 dólares (63.03 pesos)

por galón: 3.57 dólares (63.03 pesos) Gasolina Premium por galón: 4.43 dólares (78.21 pesos)

por galón: 4.43 dólares (78.21 pesos) Diésel por galón: 4.83 dólares (85.27 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El precio de la gasolina para este miércoles 11 de marzo de 2026 corresponde a los reportes de los permisionarios conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Entre las regiones con el precio más bajo del país se encuentra Tamaulipas, donde el litro de gasolina Regular se vende alrededor de 21.79 pesos. En contraste, Guadalajara, Jalisco, aparece entre las ciudades con el costo más alto, con un precio cercano a 23.95 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y Premium está en el octanaje, es decir, la capacidad del combustible para resistir la detonación dentro del motor.

La Magna cuenta con 87 octanos, por lo que es adecuada para motores de baja compresión. Por su parte, la Premium tiene 91 octanos o más, lo que la hace recomendable para vehículos con motores turbo, supercargados o con sistemas de inyección directa.

Para saber cuál es el combustible ideal para tu vehículo, puedes revisar el manual del usuario, el tapón del tanque o la puerta del conductor, donde normalmente aparece la recomendación del fabricante.

