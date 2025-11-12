Cierre de la BMV y Wall Street hoy 12 de noviembre 2025

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el cierre de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hoy 12 de noviembre de 2025, así como la cotización del precio del dólar.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores hoy 12 noviembre 2025?

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC, registró una caída este 12 de noviembre de 2025.

El índice se ubicó en 63,219.83 puntos, lo que representa una variación negativa de 1.71%, equivalente a una pérdida de 1,101.44 unidades respecto a la jornada anterior.

Cierre de Wall Street hoy 12 de noviembre 2025

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 10 de noviembre de 2025 de forma mixta, con el Down Jones alcanzado máximos históricos, mientras que el Nasdaq perdió terrenos; inversionistas están pendientes del posible fin del histórico cierre del Gobierno de Estados Unidos.



S&P 500 sumó 0.06%, para cerrar en 6,851.03 puntos.

Nasdaq Composite perdió 0.26%, hasta las 23,406.46 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones incrementó 0.68%, hasta las 48, 255.68 unidades.

Precio del dólar en México hoy 12 de noviembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 12 de noviembre 2025, en $17.00 pesos la compra y en $19.20 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 12 de noviembre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 12 de noviembre de 2025, se ubica en 101 mil 654 dólares por unidad, registrando una leve baja del 1.39% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 861 mil 495 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 12 de noviembre 2025

El precio del petróleo registró una caída por más de 2 dólares por barril el miércoles, lastrados por un informe de la OPEP que afirma que la oferta mundial de petróleo igualará la demanda en 2026, lo que supone un nuevo cambio con respecto a sus proyecciones anteriores de un déficit de oferta.

