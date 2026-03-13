¿Sube o baja el precio del dólar? Este es el cierre de la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados

Los mercados financieros cerraron la jornada con varios movimientos relevantes que reflejan la cautela de los inversionistas ante los conflictos extranjeros, dejando variaciones en la Bolsa Mexicana de Valores, en el Wall Street y en el dólar hoy 13 de marzo.

¿Viernes de mala suerte para la BMV?

Este viernes 13, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, cerró la jornada en 65,648.91 puntos, lo que representó una caída de 0.66%, equivalente a 436.9 puntos menos respecto a la sesión previa.

Durante el día se registró un volumen de operación de 104,652,909 títulos, reflejando una sesión con retrocesos para el mercado accionario mexicano.

Mala jornada para el Wall Street

Los índices de Wall Street cerraron la jornada del viernes 13 de marzo de 2026 con pérdidas, en medio de la cautela de los inversionistas por el aumento en los precios del petróleo y las preocupaciones inflacionarias derivadas del conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con Reuters, el mercado accionario estadounidense terminó en terreno negativo: el Dow Jones Industrial Average cayó 0.25%, el S&P 500 retrocedió 0.6% y el Nasdaq Composite perdió 0.9%, reflejando la aversión al riesgo entre los inversionistas ante la volatilidad del petróleo y el temor a presiones inflacionarias en la economía global.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 13 de marzo de 2026?

La ciudad de Tijuana registra el precio del dólar en 17.20 pesos a la venta durante la jornada de este viernes 13 de marzo.

Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la región o la casa de cambio donde se realice la operación, por lo que esta cotización no será la misma.

Cierre del Bitcoin hoy 13 de marzo 2026

Este viernes, el precio del Bitcoin es 72 mil 015 dólares por unidad, lo que representa un alza de 2.25% respecto a su cierre previo.

Al tipo de cambio en México, la criptomoneda comenzó el día alrededor de 1 millón 292 mil 298 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 13 de marzo 2026?

El mercado petrolero ha “pasado de un mundo de oferta prácticamente sin fricciones durante la década o dos anteriores a la pandemia, a un mundo que ahora se ve constantemente afectado por una crisis de oferta tras otra”, mencionó Richard de Chazal, analista macroeconómico de William Blair, citado por Reuters.

