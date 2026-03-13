¿Qué pasó con Deer Park? La refinería de Pemex pasa de ganancias a pérdidas millonarias

Luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) asumiera hace cuatro años el control total de la refinería Deer Park en Texas, los resultados financieros del complejo han mostrado un cambio en su desempeño.

¿Qué pasó con el Deer Park en Texas?

De acuerdo con reportes financieros de la institución, durante 2022 y 2023 la refinería registró ganancias, impulsadas principalmente por el alto costo de los combustibles y la paridad peso-dólar.

Sin embargo, el panorama cambió en 2024, cuando Deer Park reportó pérdidas estimadas en 118 millones de dólares.

El resultado negativo se mantuvo en 2025, año en el que el balance cerró con un déficit aproximado de 80 millones de dólares, con lo que la instalación acumula dos años consecutivos en números rojos. Estos resultados contrastan con el desempeño positivo observado en los primeros años tras la adquisición total del complejo por parte de Pemex.

La polémica de Pemex

Una fiesta de XV años en Villahermosa, Tabasco, se volvió polémica nacional luego de que se filtraran videos de un despliegue de riqueza pocas veces visto en el país. Detrás de la gran fiesta de Mafer está Juan Carlos Guerrero Rojas, un empresario del sector petrolero.

Guerrero Rojas es dueño de empresas como Petroservicios Integrales México, la cual obtuvo en 2023 un contrato por 104 millones de dólares, aproximadamente mil 850 millones de pesos, con Pemex para el mantenimiento de pozos.

Como se ha llenado de millonarios Tabasco, de 7 años para acá, muchos han salido de la pobreza.



“Primero los pobres”



De acuerdo con información difundida en redes y reportes empresariales, una de sus compañías obtuvo en 2023 contratos por alrededor de 104 millones de dólares con Pemex para servicios relacionados con actividades de exploración y perforación.

De acuerdo con información difundida en redes y reportes empresariales, una de sus compañías obtuvo en 2023 contratos por alrededor de 104 millones de dólares con Pemex para servicios relacionados con actividades de exploración y perforación.

LOS XV AÑOS DEL SIGLO EN VILLAHERMOSA DE LA 4T👇🏻



Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario petrolero, amigo y paisano del gobernador Javier May Rodríguez, hizo una fiestecita de 45 millones de pesos en el Centro de Convenciones de Villahermosa.

Y resulta que la Secretaría de… pic.twitter.com/QqTtDz9HVU — José Díaz (@JJDiazMachuca) March 8, 2026

El festejo no escatimó, ya que se utilizó un salón de 9 mil metros cuadrados con capacidad para más de 5 mil personas, y conciertos privados de estrellas de talla mundial, el cual fue adornado de manera fastuosa para recibir a los invitados.

