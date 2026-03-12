Precio del dólar no para de subir: Cierre de Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados este jueves

La Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados financieros registraron cambios importantes para la segunda semana de marzo 2026. Azteca Noticias te comparte el cierre de la BMV, precio del dólar y peso mexicano para este jueves.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este jueves?

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, registró una fuerte caída en la jornada, reflejando un desempeño negativo en el mercado accionario mexicano.

El índice se ubicó en 66,085.81 puntos, lo que representa una baja de 2.18%, equivalente a 1,473.97 puntos menos respecto al cierre previo. Este retroceso muestra una sesión marcada por ventas en diversas emisoras que integran el indicador.

En cuanto a la actividad del mercado, el volumen de operación alcanzó 174,883,383 títulos negociados, lo que indica una jornada con participación relevante de inversionistas, aunque predominó el sentimiento negativo.

¿A cuánto está el dólar en México este 12 de marzo 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 12 de marzo de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $18.29 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.70 pesos la compra y en $17.20 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre del Bitcoin HOY 12 de marzo 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de jueves 12 de marzo 2026, en 70 mil 553 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 0.85% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda más utilizada del mundo registró un repunte por tercer día consecutivo tras varios días de pérdidas importantes debido al conflicto.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 245 mil 926 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 12 de marzo 2026

El conflicto de Oriente Medio está creando la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, dijo el jueves la Agencia Internacional de Energía, un día después de que acordó liberar un volumen récord de sus reservas estratégicas para compensar la escasez y un alza en los precios.

Para el cierre de este jueves, el precio del petróleo Brent, que alcanzó los 119.50 dólares por barril el lunes, su nivel más alto desde mediados de 2022, subió un 5% el jueves, a poco menos de 97 dólares por barril.