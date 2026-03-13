¿Está más cara? Este es el precio de la gasolina en México hoy 13 de marzo 2026

La gasolina es un recurso indispensable para la vida diaria, ya sea para trasladarnos al trabajo, a la escuela, y es la que mueve al transporte público; debido a su importancia, te decimos cuál es el precio hoy 13 de marzo de 2026, en varios estados de México.

Además, en el contexto de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, te decimos si hay repercusiones en nuestro país por el aumento global de los costos de combustibles.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Para este viernes 13 de marzo de 2026, los precios promedio de los combustibles en México se ubican en los siguientes niveles:



Gasolina Regular: 23.63 pesos por litro

Gasolina Premium: 25.83 pesos por litro

Diésel: 27.91 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular hoy 13 de marzo 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 13 de marzo 2026

¡Atención a los habitantes de la CDMX! Este viernes los precios de los combustibles se reportan de la siguiente manera:



Gasolina Regular: 23.79 pesos por litro

Gasolina Premium: 26.00 pesos por litro

Diésel: 27.47 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 13 de marzo 2026

En el Estado de México, los precios presentaron un ligero aumento este viernes, por lo que te invitamos a consultar los costos hoy:



Gasolina Regular: 23.62 pesos por litro

Gasolina Premium: 25.40 pesos por litro

Diésel: 27.36 pesos por litro

Precio de gasolina en Guadalajara 13 de marzo 2026

En Guadalajara, Jalisco, el precio del combustible tuvo un leve descenso, respecto a un día anterior, como te mostramos a continuación:



Gasolina Regular: 23.85 pesos por litro

Gasolina Premium: 26.14 pesos por litro

Diésel: 27.35 pesos por litro

Precio de gasolina hoy 13 de marzo 2026 en Monterrey

En Monterrey, Nuevo León, el costo promedio es:



Gasolina Regular: 23.78 pesos por litro

Gasolina Premium: 26.76 pesos por litro

Diésel: 25.44 pesos por litro

Precio de gasolina en Tamaulipas hoy 13 de marzo 2026

En el norte del país, específicamente en el estado de Tamaulipas, el combustible se vende con estos precios:



Gasolina Regular: 21.82 pesos por litro

Gasolina Premium: 23.55 pesos por litro

Diésel: 25.62 pesos por litro

Precio de gasolina en Chihuahua hoy 13 de marzo 2026

También en el norte, Chihuahua reporta los siguientes costos:



Gasolina Regular: 22.24 pesos por litro

Gasolina Premium: 23.69 pesos por litro

Diésel: 27.30 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Pero no solo en México, te mostramos cuál es el costo de los combustibles hoy en Estados Unidos:



Gasolina Regular por galón: 3.63 dólares (64.58 pesos)

Gasolina Premium por galón: 4.49 dólares (79.88 pesos)

Diésel por galón: 4.89 dólares (87.00 pesos)

¿En qué estado es más barato el precio de la gasolina?

En México, los costos corresponden a los reportes realizados por los permisionarios, de acuerdo con lo que establece la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Hoy 13 de marzo, el estado de Tamaulipas es uno de los estados donde la gasolina se vende más barato, con un precio aproximado de 21.82 pesos por litro. Mientras que en Guadalajara, Jalisco, se reporta uno de los precios más altos, con un costo de 23.85 pesos por litro.

¿El conflicto en Irán aumenta el precio de la gasolina en México?

Las tensiones en Medio Oriente, por el conflicto que existe entre Estados Unidos, Israel e Irán, mantienen en incertidumbre a diferentes sectores, entre ellos, el energético, ante el temor de un alza muy marcada en los precios a nivel mundial.

Por el estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, circula casi el 20% de todo el petróleo que se mueve en el planeta, y si hubiera un bloqueo total, los precios se dispararían.

México produce petróleo, pero el precio de la gasolina depende de los costos internacionales; por eso, en caso de un alza, se vería el impacto en el transporte y otras industrias, ya que todo se mueve con combustible.

