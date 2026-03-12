Volvió a subir el petróleo, ¿afecta al dólar? Este es el tipo de cambio hoy

El precio del dólar estadounidense inicia este jueves 12 de marzo de 2026 con su tercer día de repunte en su cotización. Pero, ¿en cuánto se cotiza hoy en México?

El billete verde tiene poco más de 1.5% en ganancias de una selección de divisas, lo que le acerca al nivel más alto desde noviembre de 2025, en medio del conflicto de Estados Unidos contra Irán. Los inversionistas ven al dólar como un refugio seguro, añadido a que la Unión Americana es un exportador neto de energía.

Precio del dólar hoy 12 de marzo de 2026 en México

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 16.00 pesos a la compra y 18.29 pesos a la venta en ventanilla bancaria al inicio de operaciones de este jueves.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 12 de marzo de 2026?

¡Atención! En la ciudad de Tijuana, el precio del dólar se coloca en 17.76 pesos a la venta durante la jornada de hoy.

Es importante recordar que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la región o la casa de cambio donde se realice la operación.

Precio del dólar canadiense hoy 12 de marzo de 2026 en México

El dólar canadiense en Banco Azteca se cotiza en 10.75 pesos a la compra y 13.79 pesos a la venta en ventanilla bancaria al comenzar la jornada.

Si estás pensando en cambiar divisas, puedes hacerlo en cualquier sucursal del banco, cuyo horario de atención es de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 12 de marzo de 2026?

El precio del Bitcoin inició la jornada este jueves 12 de marzo de 2026 en 70 mil 468 dólares por unidad, lo que representa un alza de 0.38% respecto a su cierre previo.

Al tipo de cambio en México, la criptomoneda comenzó el día alrededor de 1 millón 247 mil 099 pesos por unidad.

Así amaneció el precio del Bitcoin hoy.|Google.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 12 de marzo de 2026?

El precio del petróleo volvió a subir a cerca de los 100 dólares por barril, después de que Irán lanzó masivos ataques a instalaciones petroleras en Medio Oriente, lo que aumentó las preocupaciones sobre un conflicto prolongado y potenciales interrupciones en el estrecho de Ormuz.