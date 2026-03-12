¡Se va por los cielos! Nuevo precio del kilo de tortilla en México en marzo 2026; estados más caros

¡A preparar a cartera! El precio de la tortilla en México registró cambios importantes para el mes de marzo 2026, superando los $30 pesos el kilo en algunos estados del país. Te compartimos la lista de costos por región para el tercer mes del año.

¿A cuánto está el kilo de tortilla en México 2026?

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) compartió el precio del kilo de tortilla para el mes de marzo 2026, ¿a cuánto está el alimento?



Puebla - $17.69 pesos el kilo

Estado de México- $20.29 pesos el kilo

CDMX - $21.73 pesos el kilo

Aguascalientes - $22.00 pesos el kilo

Zacatecas - 22.50 pesos el kilo

San Luis Potosí - $25.00 pesos el kilo

Tabasco - $24.20 pesos el kilo

Querétaro - $26.50 pesos el kilo

Chihuahua - 25.33 pesos el kilo

Monterrey - $25.38 pesos el kilo

Guadalajara - $26.23 pesos el kilo

Nayarit - $30.00 pesos el kilo

Morelos - $26.67 pesos el kilo

Guanajuato - $23.00 pesos el kilo

Baja California Sur - $27.00 pesos el kilo

Quintana Roo - $28.80 pesos el kilo

Campeche - 28.25 pesos el kilo

Guerrero - $30.00 pesos el kilo

Coahuila de Zaragoza - $30.00 pesos el kilo

Tamaulipas - $31.00 pesos el kilo

Hermosillo - $31.67 pesos el kilo

Mexicali - $32.71 pesos el kilo

Es importante tomar en cuenta que el precio de la tortilla podría variar dependiendo de la zona en la que te encuentres, así como el establecimiento en el que se adquiera el producto.

Estados en el que el kilo de tortilla supera los 30 pesos en 2026

El estado con el precio de la tortilla más caro es Mexicali, ubicándose en $32.71 pesos el kilo. Te compartimos las otras regiones que superan los 30 pesos en marzo 2026.



¿En qué regiones es más barato el kilo de tortilla en México?

Por el contrario, la región con el precio de la tortilla más barato es Puebla, ubicándose en $17,69 pesos el kilo. A este le sigue el Estado de México en $20.29 pesos, y la Ciudad de México en $21.73 pesos el kilo para el tercer mes del año.

¿Por qué subió el precio de la tortilla en México?

El aumento del precio de la tortilla en México se debe a distintos factores, entre los que destacan la disminución en la producción nacional de maíz blanco debido a las sequías y los cambios climáticos que enfrenta el país

Al igual que por el aumento en el costo de insumos como, electricidad, gas, agua, refacciones y papel para envolver, factores que encarecen el producto.