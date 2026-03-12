¡Prepara la cartera! Estos son los precios de la gasolina Magna y Premium en México

¿Quieres saber dónde se vende más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos en qué parte del país se encuentra el precio más bajo del combustible para hoy jueves 12 de marzo de 2026.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Para este 12 de marzo de 2026, los precios promedio de los combustibles en México se ubican en los siguientes niveles:

Gasolina Regular: 23.63 pesos por litro

23.63 pesos por litro Gasolina Premium: 25.82 pesos por litro

25.82 pesos por litro Diésel: 27.78 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 12 de marzo 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 12 de marzo 2026

Te compartimos el costo del litro de gasolina en la Ciudad de México este jueves 12 de marzo:

Gasolina Regular : 23.78 pesos por litro

: 23.78 pesos por litro Gasolina Premium: 25.99 pesos por litro

25.99 pesos por litro Diésel: 27.39 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 12 de marzo 2026

En el Estado de México, los precios se encuentran de la siguiente forma:

Gasolina Regular : 23.62 pesos por litro

: 23.62 pesos por litro Gasolina Premium : 25.39 pesos por litro

: 25.39 pesos por litro Diésel: 27.24 pesos por litro

Precio de gasolina en Guadalajara 12 de marzo 2026

En Guadalajara, el precio del combustible se ubica en:

Gasolina Regular: 23.95 pesos por litro

23.95 pesos por litro Gasolina Premium : 26.42 pesos por litro

: 26.42 pesos por litro Diésel: 27.67 pesos por litro

Precio de gasolina hoy 12 de marzo 2026 en Monterrey

En Monterrey, el costo promedio es:

Gasolina Regular : 23.89 pesos por litro

: 23.89 pesos por litro Gasolina Premium : 27.02 pesos por litro

: 27.02 pesos por litro Diésel: 27.31 pesos por litro

Precio de gasolina en Chihuahua hoy 12 de marzo 2026

En Chihuahua, los precios reportados son:

Gasolina Regular : 22.25 pesos por litro

: 22.25 pesos por litro Gasolina Premium: 23.69 pesos por litro

23.69 pesos por litro Diésel: 27.22 pesos por litro

Precio de gasolina en Sinaloa hoy 12 de marzo 2026

En el estado de Sinaloa, el combustible se vende en:

Gasolina Regular : 23.89 pesos por litro

: 23.89 pesos por litro Gasolina Premium : 26.10 pesos por litro

: 26.10 pesos por litro Diésel: 27.97 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Estos son los precios promedio del combustible en Estados Unidos para este 12 de marzo de 2026:

Gasolina Regular por galón: 3.59 dólares (63.72 pesos)

por galón: 3.59 dólares (63.72 pesos) Gasolina Premium por galón: 4.46 dólares (79.16 pesos)

por galón: 4.46 dólares (79.16 pesos) Diésel por galón: 4.86 dólares (86.26 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El precio de la gasolina para este jueves 12 de marzo de 2026 corresponde a los reportes realizados por los permisionarios conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

De acuerdo con estos datos, Chihuahua se mantiene como una de las regiones donde el combustible se vende más barato, con un precio aproximado de 22.25 pesos por litro.

En contraste, Guadalajara, Jalisco, figura entre las zonas donde el precio de la gasolina es más alto , con un costo cercano a 23.95 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y Premium está en su octanaje, un indicador que mide la resistencia del combustible a detonar dentro del motor.

La Magna tiene alrededor de 87 octanos, por lo que suele utilizarse en motores de baja compresión. Por su parte, la Premium cuenta con 91 octanos o más, lo que la hace adecuada para motores turbo, supercargados o con inyección directa.

Para identificar cuál combustible es el ideal para tu vehículo, lo más recomendable es revisar el manual del usuario, el tapón del tanque o la puerta del conductor, donde normalmente aparece la especificación del fabricante.

