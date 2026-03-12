¿Se van de megapuente? Bancos en México cierran este lunes 16 de marzo; que servicios se suspenden

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que los bancos en México suspenderán actividades este 16 de febrero 2026 en todo el país, pero ¿qué servicios no estarán disponibles?

El cierre de bancos se debe al día feriado por el Natalicio de Benito Juárez, el cual ocurre el tercer lunes del mes de marzo.

¿Qué servicios bancarios serán suspendidos este lunes en México?

¡No dejes trámites pendientes! Debido al cierre de bancos de este 16 de marzo 2026, las y los tarjetahabientes no podrán realizar los siguientes servicios:



Retiros y depósitos en ventanilla .

. Aclaraciones con gerentes bancarios.

Trámites de tarjeta de crédito o débito.

Las instituciones financieras solo suspenderán sus servicios el lunes, ya que el 'megapunete' de 4 días únicamente aplica para los estudiantes de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria.

Se espera que las actividades vuelvan a la normalidad el próximo martes 17 de marzo de este mismo año.

Servicios bancarios que SÍ funcionan durante el megapuente de marzo 2026

¡No entres en pánico! A pesar de que las sucursales bancarias permanecerán cerradas este lunes, los usuarios podrán realizar operaciones en cajeros automáticos o en la banca digital.

Las sucursales ubicadas en centros comerciales o tiendas de autoservicios mantendrán sus puertas cerradas durante este lunes.

Recuerda: el próximo lunes 16 de marzo los bancos y demás entidades financieras supervisadas por la #CNBV suspenderán operaciones al público.



Toma precauciones y realiza tus trámites con anticipación.



Consulta el #CalendarioCNBV https://t.co/cqdCYij9WF pic.twitter.com/PPWkWEeRYX — CNBV (@cnbvmx) March 11, 2026

Banco Azteca SÍ abre este 16 de marzo 2026

Aunque la mayoría de instituciones financieras NO tendrá servicio, Banco Azteca sí abrirá sus puertas este 16 de marzo 2026; te compartimos el horario.

La institución financiera abre sus puertas desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche , el cual aplica en TODAS las sucursales alrededor de la República Mexicana.

Estamos para ti en todo momento 💚 acompañándote los 365 días del año.



¡Nosotros sí abrimos! Te esperamos de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. 🕰️ #FelizDíaDelBanquero



Localiza tu sucursal más cercana aquí 👀: https://t.co/Xc78jNU7z0 pic.twitter.com/w8wYiBEe3x — Banco Azteca (@BancoAzteca) December 12, 2024

¿Qué otros días cierran los bancos en México?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló el calendario de bancos en México 2025, en el que se marcan los días feriados en las que las instituciones bancarías NO abrirán sus puertas.



2 y 3 de abril 2026 - Semana Santa. A pesar de que estas fechas no están en la Ley Federal del Trabajo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores afirma que en estas fechas los bancos no abrirán.

- Semana Santa. A pesar de que estas fechas no están en la Ley Federal del Trabajo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores afirma que en estas los bancos no abrirán. 1 de mayo 2026 - Actividades suspendidas por el Día del Trabajo.

- Actividades suspendidas por el Día del Trabajo. 16 de septiembre 2026 - Conmemoración de la Independencia de México.

- Conmemoración de la Independencia de México. 2 de noviembre 2026 - Día feriados por el Dia de Muertos

- Día feriados por el Dia de Muertos 16 de noviembre 2026 - Conmemoración a la Revolución Mexicana, ocurrida el 20 de noviembre.

- Conmemoración a la Revolución Mexicana, ocurrida el 20 de noviembre. 12 de diciembre 2026 - Suspenden actividades por el Día del Empleado Bancario.

- Suspenden actividades por el Día del Empleado Bancario. 25 de diciembre 2026 -Celebraciones de Navidad.

-Celebraciones de Navidad. 1 de enero 2027 - Celebraciones de Año Nuevo.