¿Viernes de mala suerte? Precio del dólar sube en México: Así cotiza hoy 13 de marzo 2026

El precio del dólar estadounidense en México tuvo un alza hoy 13 de marzo de 2026, debido a diferentes factores, por lo que te contamos en cuánto se cotiza y qué pasa con otros indicadores financieros.

Es importante destacar que a nivel mundial, los mercados están atentos a la guerra en Medio Oriente, porque esto podría desencadenar una crisis inflacionaria y una caída de acciones.

El dólar ha subido un 2.6% desde que comenzó el conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel, de acuerdo con datos proporcionados por Reuters. ¿Habrá consecuencias en México?

Precio del dólar hoy 13 de marzo de 2026 en México

En Banco Azteca, la divisa se ubica en 16.05 pesos a la compra y 18.49 pesos a la venta en ventanilla bancaria al inicio de operaciones de este viernes.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 13 de marzo de 2026?

En el norte del país, la ciudad de Tijuana registra el precio del dólar en 17.20 pesos a la venta durante la jornada de este viernes.

Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la región o la casa de cambio donde se realice la operación, por lo que esta cotización no será la misma si vives en CDMX, por ejemplo.

Precio del dólar canadiense hoy 13 de marzo en México

Por su parte, el dólar canadiense en Banco Azteca se cotiza en 10.75 pesos a la compra y 13.79 pesos a la venta en ventanilla bancaria.

Si estás pensando en cambiar divisas, puedes hacerlo en cualquier sucursal del banco, que brinda atención de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, los 365 días del año, incluso cuando hay puentes y el sector bancario suspende actividades.

¿Cuál es el valor del Bitcoin este viernes 13 de marzo?

El precio del Bitcoin inició la jornada en 72 mil 015 dólares por unidad, lo que representa un alza de 2.25% respecto a su cierre previo.

Al tipo de cambio en México, la criptomoneda comenzó el día alrededor de 1 millón 292 mil 298 pesos por unidad.

Es la primera criptomoneda descentralizada|Google

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 13 de marzo de 2026?

En el contexto del conflicto que ocurre en Medio Oriente, el crudo Brent se ha disparado alrededor de un 40%, desde que iniciaron los ataques de Estados Unidos e Israel, hacia zonas de Irán.

El mercado petrolero ha “pasado de un mundo de oferta prácticamente sin fricciones durante la década o dos anteriores a la pandemia, a un mundo que ahora se ve constantemente afectado por una crisis de oferta tras otra”, dijo Richard de Chazal, analista macroeconómico de William Blair, citado por Reuters.

