Limitar la venta puede alzar el precio de las tortillas: Esto es lo que plantea la Anpec

¿Qué va a pasar con las oro amarillo en México? Tras la noticia de las presuntas multas por la venta de tortillas en hieleras y a domicilio, la Alianza de Pequeños Comerciantes (Anpec), informa que limitar los canales de distribución puede aumentar el precio del producto. Sin embargo, el organismo propone varios puntos para fortalecer el sector tortillero.

Plantean medidas para fortalecer a las tortillerías de barrio y garantizar el abasto de tortilla

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, planteó diversas propuestas para fortalecer al sector tortillero y garantizar el abasto de este alimento básico en México.

Entre las medidas destacan facilitar el acceso a créditos para pequeños productores, impulsar la formalización del sector, promover la capacitación sanitaria para mejorar las condiciones del manejo del producto y fomentar el uso de empaques sellados en la distribución.

Estas acciones, señaló el organismo, buscan fortalecer a las tortillerías de barrio, mejorar las prácticas de comercialización y mantener el acceso de las familias a la tortilla sin afectar su precio.

Actualmente, cada mexicano consume en promedio 75 kilos de tortilla al año, lo que demuestra que 7 de cada 10 tortillas que se consumen son de producción artesanal.

Además, menciona que transportar tortillas en hielera no compromete su inocuidad, siempre y cuando se elaboren y manejen con higiene.

¿Cuánto cuestan las tortillas?

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, el precio de la tortilla en México se ubica actualmente entre 18 y 22 pesos por kilogramo.

Sin embargo, el costo de las tortillas puede variar dependiendo de la región del país y del establecimiento donde se adquiera, ya que factores como la zona, como las alcaldías, estados, los costos de operación y el tipo de venta influyen en el precio final para los consumidores.

Profeco aclaró que no tiene facultades para multar a proveedores por motivos de sanidad, condiciones de higiene o manejo de alimentos, ya que estas atribuciones corresponden a otras autoridades.



La institución precisó que, a través del Acuerdo Maíz-Tortilla, realiza monitoreos… pic.twitter.com/iWkTKk6A4A — Profeco (@Profeco) March 9, 2026

Ante las presuntas multas por vender tortillas en hielera, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que no pueden multar a las tiendas de autoservicio o tortillerías por motivos de sanidad, o por el manejo de los alimentos.

