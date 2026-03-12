¿Hay carreteras cerradas hoy 12 de marzo? Bloqueos y vialidad en México EN VIVO
Sigue el reporte de carreteras y autopistas en México hoy jueves 12 de marzo. Te decimos accidentes, reducción de carriles y avances en casetas.
¡Que no te agarren las prisas! En Azteca Noticias te presentamos el reporte más completo sobre lo que sucede en las principales autopistas y carreteras de México para que planees tu salida. Este jueves 12 de marzo de 2026, la red vial nacional podría presentar complicaciones.
Mantente informado minuto a minuto con nosotros sobre los cierres, reducción de carriles y el tiempo de espera en las casetas de cobro más importantes. Recuerda que las condiciones en carretera pueden cambiar en cuestión de segundos debido al clima o percances viales, por lo que te recomendamos manejar con cuidado y respetar los límites de velocidad.
EN VIVO: Últimas noticias de los bloqueos en carreteras de México hoy 12 de marzo
Accidente afecta ambos sentidos en la La Tinaja - Isla
Se registran complicaciones en la circulación sobre la autopista en el estado de Veracruz. Un vehículo sufrió una salida del camino hacia el camellón central, lo que ha generado un cierre parcial de circulación a la altura del kilómetro 46.
Debido a que la unidad quedó en la zona divisoria, los cuerpos de emergencia y personal de CAPUFE mantienen una reducción de carriles en ambos sentidos (hacia Isla y hacia La Tinaja) para realizar las maniobras de rescate y asegurar el área.
Accidente complica la Monterrey - Castaños
Se registran afectaciones en la circulación sobre la ruta que conecta la capital de Nuevo León con la zona centro de Coahuila. Autoridades viales informan sobre un cierre parcial de circulación derivado de un accidente ocurrido hace unos momentos en la carretera Monterrey - Castaños.
El incidente se localiza específicamente cerca del kilómetro 100+200, donde elementos de seguridad vial ya realizan labores de abanderamiento para agilizar el flujo de vehículos y permitir el trabajo de los cuerpos de auxilio.
Falla mecánica genera retrasos en la Acayucan - Cosoleacaque
Se registran afectaciones en la circulación sobre la autopista en el estado de Veracruz. Un tractocamión que presentó una falla mecánica quedó varado sobre la cinta asfáltica, lo que ha obligado a un cierre parcial de circulación a la altura del kilómetro 3.
Personal de auxilio vial ya se encuentra en el punto realizando las labores de abanderamiento para proteger la unidad y facilitar las maniobras de reparación o arrastre.
Retrasos en la México-Puebla por maniobras de retiro
Complicaciones en la zona de ascenso hacia la montaña. La Autopista México-Puebla registra un cierre parcial de circulación a la altura del kilómetro 42, derivado de las labores para retirar un remolque que quedó varado en la zona tras un incidente previo.
Debido a las dimensiones de la unidad y la maquinaria necesaria para su arrastre, se mantiene una reducción de carriles con dirección a la ciudad de Puebla, lo que genera un avance considerablemente lento para todo tipo de vehículos.