Así cerró la bolsa hoy 23 de septiembre: BMV firme, Wall Street en rojo y Bitcoin

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street registraron ligeros cambios al término de la jornada de este 23 de septiembre de 2025; te compartimos el cierre de la BMV.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte los cambios en las cotizaciones, así como el precio del dólar de este martes.

Cierre de BMV hoy 23 de septiembre 2025

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, cerró la jornada de este martes en 62,368.19 puntos, lo que representó un avance de 0.59% equivalente a 364.08 unidades.

Durante la sesión se negociaron más de 158 millones de títulos.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 23 de septiembre 2025?

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este martes con bajas debido a que los inversionistas continúan asimilando los comentarios de la Reserva Federal de Estados Unidos.



S&P 500 perdió 0.55%, para cerrar en 6,656.92 puntos.

Nasdaq Composite bajó 0.19%, hasta las 22,573.47 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones disminuyó 0.19%, hasta las 46,292.78 unidades

¿A cuánto está el dólar en México actualmente?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 23 de septiembre de 2025 en $17.35 pesos la compra y en $18.79 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.10 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

Valor del Bitcoin hoy 23 de septiembre de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 23 de septiembre de 2025, se ubica en 111 mil 789 dólares por unidad, registrando una baja del 0.87% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 53 mil 859 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del Petróleo hoy 23 de septiembre 2025

El precio del petróleo registró un aumento de más de un dólar por barril, después de que se estancara un acuerdo para reanudar las exportaciones del Kurdistán iraquí, apaciguando las preocupaciones de algunos inversores de que el reinicio exacerbaría las preocupaciones sobre el exceso de oferta global.

