Dólar en México y Bitcoin registran cambios mientras mercados caen: Así cierra la bolsa hoy

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street registraron ligeros cambios al término de la jornada de este 23 de septiembre de 2025; te compartimos el cierre de la BMV.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte los cambios en las cotizaciones, así como el precio del dólar de este martes.

Cierre de BMV hoy 24 de septiembre 2025

El índice S&P/BMV IPC registró este 24 de septiembre un cierre de 61,905.95 puntos, lo que representa una caída de 462.24 unidades (-0.74%). El volumen total de operaciones alcanzó 179.97 millones de títulos, reflejando un sesgo negativo en la jornada bursátil.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 24 de septiembre 2025?

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este miércoles con bajas por segundo día consecutivo debido a que la trayectoria de las tasas de interés de Estados Unidos está en duda.



S&P 500 perdió 0.28%, para cerrar en 6,637.97 puntos.

Nasdaq Composite bajó 0.33%, hasta las 22,497 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones disminuyó 0.37%, hasta las 46,121.28 unidades

¿A cuánto está el dólar en México actualmente?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 24 de septiembre de 2025 en $17.40 pesos la compra y en $18.89 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.10 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

Valor del Bitcoin hoy 24 de septiembre de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 24 de septiembre de 2025, se ubica en 113 mil 640 dólares por unidad, registrando un aumento del 1.42% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 92 mil 574 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del Petróleo hoy 24 de septiembre 2025

El precio del petróleo subieron cerca de un 3% el miércoles a un máximo de siete semanas debido a que una sorpresiva caída en los inventarios semanales de crudo en Estados Unidos se sumó a la sensación en el mercado de una reducción de los suministros en medio de problemas de exportación en Irak , Venezuela y Rusia.

