Dólar, petróleo y criptos: Así cerró la bolsa este lunes 22 de septiembre

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street registraron ligeros cambios al término de la jornada de este 22 de septiembre de 2025; te compartimos el cierre de la BMV.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte los cambios en las cotizaciones, así como el precio del dólar de este lunes.

Cierre de BMV hoy 22 de septiembre 2025

El índice S&P/BMV IPC cerró este lunes 22 de septiembre de 2025 en 62,004.11 puntos, lo que representa un incremento de 803.84 unidades o 1.31% respecto a la sesión anterior.

El volumen total de operaciones alcanzó los 106.7 millones de títulos, reflejando un aumento en la actividad del mercado durante la jornada.

Este avance del principal indicador bursátil mexicano indica un apetito positivo por riesgo entre los inversionistas, consolidando el impulso en la Bolsa Mexicana de Valores.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 22 de septiembre 2025?

Los principales índices de Wall Street cerraron la jornada de este lunes con alzas debido a que los inversionistas evalúan los mensajes mixtos de la Reserva Federal, banco central de Estados Unidos.



S&P 500 subió 0.44%, para cerrar en 6,193.75 puntos.

Nasdaq Composite aumentó 0.70%, hasta las 22,788.98 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones creció 0.14%, hasta las 46,381-54 unidades

¿A cuánto está el dólar en México actualmente?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 22 de septiembre de 2025 en $17.45 pesos la compra y en $18.89 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.10 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

Valor del Bitcoin hoy 22 de septiembre de 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 22 de septiembre de 2025, se ubica en 112 mil 697 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.88% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 68 mil 8122 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del Petróleo hoy 22 de septiembre 2025

El precio del petróleo cerró ligeramente a la baja el lunes debido a que las preocupaciones por un exceso de oferta superaron las tensiones geopolíticas en Rusia y Oriente Medio.

