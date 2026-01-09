¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 9 de enero de 2026?

Aquí te compartimos cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hoy viernes 9 de enero de 2026 ¿Cuáles fueron los cambios que se registraron en los mercados este fin de semana?

Wall Street registró una jornada con cambios importantes en sus cotizaciones ¿Cuál es el precio del petróleo? Así cerraron las finanzas este viernes en México.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 9 de enero 2026?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC registró 0.83% a 66,062.62 puntos al cierre de este viernes 9 de enero de 2026.

Cierre Wall Street hoy 9 de enero 2026

El S&P 500 subió a un máximo histórico el viernes, impulsado por Broadcom y otros fabricantes de chips, mientras que un informe de empleo más débil de lo esperado hizo poco para alterar las expectativas de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal este año.



El S&P 500 subió un 0,65% para terminar la sesión en 6.966,28 puntos

El Nasdaq ganó un 0,82% a 23.671,35 puntos

Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,48% a 49.504,07 puntos

Los tres índices principales de Wall Street subieron considerablemente en la primera semana completa de operaciones de 2026, impulsados ​​por aumentos en los sectores de materiales, industriales y otros que han quedado rezagados respecto de las acciones tecnológicas en los últimos años.

¿En cuánto está el dólar en México este 9 de enero 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 9 de enero de 2026, en $16.45 la compra y en $18.8 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Precio del petróleo hoy 9 de enero 2026

El petróleo crudo cerró con una fuerte subida. Los futuros del Brent subieron 1,35 dólares, o un 2,18%, para cerrar en 63,34 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzó 1,36 dólares, o un 2,35%, hasta los 59,12 dólares.

Los inversores están cada vez más convencidos de que la producción en Venezuela, incluso bajo control estadounidense, puede no aumentar significativamente durante algún tiempo.

Tras el informe de empleo, el dólar cedió inicialmente casi todas las ganancias del día frente a una cesta de divisas principales, tras haber subido casi un 0,2 % anteriormente.

Con información de Reuters