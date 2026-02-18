¿Dólar arriba de los 17 pesos? Cierre de Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados para este martes

La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes para el comienzo de la semana; te compartimos el precio del dólar y peso mexicano para este 17 de febrero 2026.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores para este martes?

El S&P/BMV IPC cerró la sesión con una ligera baja de 0.28%, al ubicarse en 71,155.69 puntos. El principal índice accionario del país retrocedió 197.6 unidades, en una jornada con un volumen de operación de 142.9 millones de títulos, reflejando cautela entre los inversionistas.

¿A cuánto está el dólar en México este 17 de febrero 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 17 de febrero de 2026, en $15.90 pesos la compra y en $17.79 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 17 de febrero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 17 de febrero de 2026, se ubica en 67 mil 587 dólares por unidad, registrando una importante baja del 1.84% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 157 mil 716 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 17 de febrero 2026

El precio del petróleo cayó este martes un 2% a un mínimo de dos semanas por la esperanza de que las tensiones entre Estados Unidos e Irán estén disminuyendo después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo que los países habían llegado a un entendimiento sobre los principales "principios rectores" de sus conversaciones nucleares.



Petróleo Brent - 67.24 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate - 62.24 dólares el barril

Irán y Estados Unidos llegaron a un entendimiento sobre los principales "principios rectores" en una segunda ronda de conversaciones indirectas en Ginebra el martes sobre su disputa nuclear, pero eso no significa que un acuerdo sea inminente, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

Con información de Reuters...