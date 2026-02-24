¿Mercados termina con pérdidas? Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores y precio del dólar para este lunes

La Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street y otros mercados terminaron la jornada de este lunes 23 de febrero 2026 con cambios importantes. Azteca Noticas, te comparte el cierre del precio del dólar y peso mexicano.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este lunes?

El principal indicador de la Bolsa mexicana, el S&P/BMV IPC, cerró la sesión en 70,633.77 unidades, lo que representó una caída de 1.12%, equivalente a 802.78 puntos menos respecto a la jornada previa.

La baja refleja una sesión con presión vendedora en el mercado accionario local, en la que los inversionistas optaron por deshacerse de posiciones, arrastrando al índice a terreno negativo. El retroceso de más de 800 puntos es relevante, ya que implica un ajuste considerable en el valor conjunto de las empresas más representativas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

En cuanto al dinamismo del mercado, el volumen de operación fue de 145,171,282 títulos, lo que indica una actividad significativa durante la jornada. Un volumen elevado en un día de pérdidas puede interpretarse como una señal de nerviosismo o toma de utilidades por parte de los participantes del mercado.

¿A cuánto está el dólar en México este 23 de febrero 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 23 de febrero de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $17.89 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.85 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 23 de febrero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de lunes 23 de febrero de 2026, se ubica en 63 mil 996 dólares por unidad, registrando una importante baja del 5.35% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 107 mil 307 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 23 de febrero 2026

El precio del petróleo registró pérdidas para el cierre de este lunes; sin embargo, su valor se mantuvo en un máximo de seis meses antes de una tercera ronda de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, y en medio de una creciente incertidumbre económica tras el último cambio arancelario estadounidense.

