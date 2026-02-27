¿Cambios en la Bolsa Mexicana de Valores hoy? Cierre del precio del dólar y peso mexicano para este jueves

La Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada de este jueves 26 de febrero 2026 con cambios importantes.

Azteca Noticas, te comparte el cierre del precio del dólar y peso mexicano para el último jueves del mes.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este jueves?

La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada de este 26 de febrero con ganancias moderadas. El principal indicador, el S&P/BMV IPC, se ubicó en 71,390.1 puntos, lo que representa un avance de 0.35 por ciento, equivalente a 245.75 puntos.

En términos sencillos: el mercado mexicano terminó el día en terreno positivo.

Durante la sesión se negociaron más de 216 millones de acciones, reflejando una actividad constante. Entre los índices destacados, el segmento de grandes empresas (LargeCap) avanzó, mientras que las medianas compañías (MidCap) mostraron retrocesos.

El índice relacionado con bienes raíces, también registró ganancias, al igual que otros indicadores amplios del mercado.

Cierre Wall Street hoy 26 de febrero 2026

Wall Street cerró la jornada con resultados mixtos. El Dow Jones Industrial Average terminó en 49,499.20 puntos, con una ligera ganancia de 0.03%, lo que indica estabilidad en las principales empresas industriales de Estados Unidos.

Sin embargo, no todos los indicadores subieron. El Nasdaq Composite, que agrupa a compañías tecnológicas, cayó 1.18%, reflejando presión en ese sector. Por su parte, el S&P 500, que reúne a 500 de las mayores empresas estadounidenses, retrocedió 0.54%.

En términos simples: mientras el Dow Jones se mantuvo casi sin cambios y en terreno positivo, el mercado tecnológico y el índice amplio cerraron con pérdidas.

La jornada muestra cautela entre inversionistas, con movimientos distintos según el sector económico.

¿A cuánto está el dólar en México este 26 de febrero 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 26 de febrero de 2026, en $15.90 pesos la compra y en $17.79 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.00 pesos la compra y en $16.85 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 26 de febrero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de jueves 26 de febrero de 2026, se ubica en 67 mil 730 dólares por unidad, registrando una importante baja del 0.39% en comparación con su último cierre. Su cuarto día consecutivo de pérdidas.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 164 mil 906 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 26 de febrero 2026

El precio del petróleo operó con pocos cambios este jueves en una sesión volátil, mientras los inversores seguían la evolución de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear del miembro de la OPEP y evaluaban posibles preocupaciones por el suministro si las hostilidades escalan.



Petróleo Brent - 71.13 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate - 65.55 dólares por barril

Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones indirectas el jueves en Ginebra sobre su prolongada disputa nuclear para evitar un conflicto después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó un enorme aumento militar en la región.

Con información de Reuters...