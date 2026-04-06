¡Baja el dólar en México! La Bolsa Mexicana de Valores inicia la semana con números rojos

La Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street, el precio del dólar y otros mercados internacionales registraron cambios importantes para el último martes del mes. Azteca Noticas te comparte el tipo de cambio en México hoy 6 de abril 2026.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana da Valores en abril 2026?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este lunes un 1,03 %, lo que empujó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a ubicarse en 68.986,63 unidades en un inicio de semana rojo.

Cierre Wall Street HOY 6 de abril 2026

Por otro lado, Wall Street comenzó la semana con número positivos. El S&P 500 subió 0.45% a 6,611.99 puntos y el Nasdaq 100 avanzó 0.61%, impulsados por compras selectivas en un entorno de cautela. En contraste, el S&P/BMV IPC cayó 1.03% y se ubicó en 68,986 unidades, presionado por la incertidumbre externa y datos débiles en la economía local.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 6 de abril 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 6 de abril de 2026, en $16.10 pesos la compra y en $18.39 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Mientras que el dólar canadiense se ubica en $10.45 pesos la compra y en $13.54 pesos la venta.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.85 pesos la compra y en $17.10 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre del Bitcoin HOY 6 de abril 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de lunes 6 de abril 2026, en 69 mil 962 dólares por unidad, registrando un importante aumento de 1.43% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró el primer incremento de la semana tras varios días de volatilidad.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 243 mil 479 pesos por unidad.

Precio del petróleo por continúa arriba de los 100 dólares

Las primas al contado del crudo West Texas Intermediate estadounidense han alcanzado máximos históricos a medida que se intensifica la competencia entre las refinerías asiáticas y europeas por el suministro para reemplazar los flujos de petróleo de Oriente Medio interrumpidos por la guerra de Irán, según fuentes de la industria.

Según los operadores, las ofertas de crudo WTI Midland entregado en el norte de Asia en julio en buques petroleros de gran tamaño tenían primas de entre 30 y 40 dólares por barril, dependiendo del índice de referencia utilizado.

Con información de Reuters...