¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy? Así quedó el 24 de julio 2026

La semana llegó a su fin y los mercados financieros reportaron cambios importantes en el cierre de la jornada de hoy viernes 24 de julio de 2026 y así quedó la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el precio del dólar.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 24 de julio 2026?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC se recuperó con un 0.18% con 66,383.26 puntos al cierre de este 24 de julio de 2026.

¿En cuánto está el dólar hoy 24 de julio de 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 24 de julio de 2026 en $16.25 pesos la compra y en $17.99 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Wall Street: ¿cómo cerró hoy 24 de julio 2026?

Los mercados bursátiles estadounidenses y europeos solo encontraron un alivio esporádico de los mínimos de esta semana, ya que los precios del petróleo retrocedieron el viernes, pero los rendimientos de los bonos mundiales se mantuvieron cerca de máximos de varias décadas, mientras continuaban las preocupaciones sobre la inflación y las subidas de tipos de interés.

La noticia de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump impondrá aranceles más altos a los productos de 60 socios comerciales no ayudó a mejorar el panorama inflacionario, con los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años cerca de su nivel más alto desde 2007 y los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años (Bund), la referencia para la zona euro, manteniéndose cerca de su nivel más alto desde 2011.

Las acciones de Wall Street fueron mixtas:



Dow Jones Industrial Average (.DJI) subió un 0.46%.

(.DJI) subió un 0.46%. S&P 500 (.SPX) cambió poco

(.SPX) cambió poco Nasdaq Composite (.IXIC), bajó un 0.64%.



¿Hubo cambios en el petróleo hoy 24 de julio de 2026?

Los precios de los futuros del petróleo crudo cayeron más de un 4% el viernes después de que fuentes dijeran que China había iniciado una campaña para reanudar las estancadas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, pero se mantuvieron en camino de obtener importantes ganancias semanales.

Tanto el crudo Brent como el West Texas Intermediate estadounidense han repuntado esta semana debido al intercambio de ataques con misiles entre Estados Unidos e Irán, la drástica reducción del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz y los ataques de los hutíes de Yemen contra buques en el mar Rojo.

Los futuros del Brent cerraron a 96.78 dólares el barril, con un descenso de 3.91 dólares (un 3.88%), tras haber superado los 100 dólares en la sesión anterior por primera vez desde mayo. El contrato se encaminaba a una ganancia de casi el 10% esta semana.

Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) cerraron a 89.31 dólares el barril, con un descenso de 2.88 dólares, o un 3,12%, encaminándose a una subida semanal del 8.27%.

Con información de Reuters

