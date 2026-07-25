Ciudades en Guanajuato y Sinaloa lideran percepción de inseguridad en México

La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) reveló las ciudades donde las personas perciben mayor inseguridad; destaca el caso de Sinaloa, una entidad de México que vive en medio de una ola de violencia y desapariciones.

Los resultados de junio de 2026 tomaron en cuenta a la población residente en 91 áreas urbanas, como resultado, un total de 59.8% consideró que era inseguro vivir en su ciudad. De esa cifra, 65.6% corresponde a mujeres y 52.6% a hombres.

¿Cuáles son las ciudades con mayor percepción de inseguridad?

De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estas son las cinco ciudades en las que las personas perciben más violencia.



Irapuato, Guanajuato

Culiacán, Sinaloa

Reynosa, Tamaulipas

Villahermosa, Tabasco

Uruapan, Michoacán

En Sinaloa, la ola de violencia tuvo un repunte debido a la lucha que existe entre las facciones de "Los Chapitos" y "La Mayiza", lo que mantiene a su población con miedo, porque hay víctimas colaterales de los enfrentamientos entre dichos grupos rivales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en junio 2026, 59.8% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:



🚺 65.6%

🚹 52.6%



Las ciudades con mayor percepción de… pic.twitter.com/cAc1Nmh7Qr — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 24, 2026

Tabasco también muestra un incremento en la violencia, a pesar de que las autoridades estatales dicen que los homicidios ban a la baja. Entre los hechos más recientes, destaca el hallazgo de un hombre sin vida, envuelto entre bolsas, en la carretera C-29 del municipio de Cárdenas.

En Teapa, hallaron un cuerpo en una plantación de plátano; mientras que en Villahermosa, tres personas fueron atacadas a balazos en la colonia Las Delicias. Por ninguno de estos hechos, hubo detenidos.

¿Qué alcaldías y municipios de Edomex están en ENSU 2026?

Dentro del listado del INEGI también aparecen seis municipios ubicados en el Estado de México: Chimalhuacán, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Naucalpan y Toluca.

Mientras que las alcaldías de la Ciudad de México consideradas por los ciudadanos como más inseguras son Iztapalapa, Xochimilco, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Azcapotzalco.

Como parte de los resultados se mostró que algunas ciudades tuvieron un incremento en la percepción de inseguridad pública, entre marzo y junio de este año; fueron San Pedro Garza García, en Nuevo León, que pasó de 4.4 a 10.6%; Los Mochis, en Sinaloa, pasó de 21.1 a 31.2%; y Apodaca, también en Nuevo León, de 26.1 a 33.4 por ciento.

