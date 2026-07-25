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Ciudades en Guanajuato y Sinaloa lideran percepción de inseguridad en México

En el listado de ciudades consideradas con más inseguridad en México, aparecen seis municipios mexiquenses, entre ellos Chimalhuacán, Ecatepec y Naucalpan.

Estas son las ciudades más inseguras en México de acuerdo con INEGI
Más percepción de inseguridad entre mujeres | Pexels

Escrito por: Citlalli Sánchez

La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) reveló las ciudades donde las personas perciben mayor inseguridad; destaca el caso de Sinaloa, una entidad de México que vive en medio de una ola de violencia y desapariciones.

Los resultados de junio de 2026 tomaron en cuenta a la población residente en 91 áreas urbanas, como resultado, un total de 59.8% consideró que era inseguro vivir en su ciudad. De esa cifra, 65.6% corresponde a mujeres y 52.6% a hombres.

¿Cuáles son las ciudades con mayor percepción de inseguridad?

De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estas son las cinco ciudades en las que las personas perciben más violencia.

  • Irapuato, Guanajuato
  • Culiacán, Sinaloa
  • Reynosa, Tamaulipas
  • Villahermosa, Tabasco
  • Uruapan, Michoacán

En Sinaloa, la ola de violencia tuvo un repunte debido a la lucha que existe entre las facciones de "Los Chapitos" y "La Mayiza", lo que mantiene a su población con miedo, porque hay víctimas colaterales de los enfrentamientos entre dichos grupos rivales.

Tabasco también muestra un incremento en la violencia, a pesar de que las autoridades estatales dicen que los homicidios ban a la baja. Entre los hechos más recientes, destaca el hallazgo de un hombre sin vida, envuelto entre bolsas, en la carretera C-29 del municipio de Cárdenas.

En Teapa, hallaron un cuerpo en una plantación de plátano; mientras que en Villahermosa, tres personas fueron atacadas a balazos en la colonia Las Delicias. Por ninguno de estos hechos, hubo detenidos.

¿Qué alcaldías y municipios de Edomex están en ENSU 2026?

Dentro del listado del INEGI también aparecen seis municipios ubicados en el Estado de México: Chimalhuacán, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Naucalpan y Toluca.

Mientras que las alcaldías de la Ciudad de México consideradas por los ciudadanos como más inseguras son Iztapalapa, Xochimilco, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Azcapotzalco.

Como parte de los resultados se mostró que algunas ciudades tuvieron un incremento en la percepción de inseguridad pública, entre marzo y junio de este año; fueron San Pedro Garza García, en Nuevo León, que pasó de 4.4 a 10.6%; Los Mochis, en Sinaloa, pasó de 21.1 a 31.2%; y Apodaca, también en Nuevo León, de 26.1 a 33.4 por ciento.

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