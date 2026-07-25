¿Tu dinero esta creciendo o solo esta guardado? Esta es la diferencia entre ahorrar e invertir

Ahorrar o invertir son dos estrategias para administrar tu dinero, pero no cumplen la misma función. Conocer las diferencias entre ambas te permitirá tomar mejores decisiones financieras y elegir la opción que más se adapte a tus objetivos.

¿Qué es el ahorro?

El ahorro significa guardar una parte de tus ingresos para utilizarlo en alguún futuro. No solo es guardar lo que te sobra, sino de fijar una cantidad periódica que puedas incluir en tu presupuesto.

Esta manera de guardar dinero te permite alcanzar metas, contar con un capital para invertir o comprar algún carro o una casa, o bien para un fondo de emergencias.

El ahorro no esta determinada por tu nivel de ingresos, hay personas que tiene un ingreso elevado y poca capacidad de ahorro.

La verdadera clave es tener disciplica y constancia. Algunos consejos que da Condusef es pensar antes de hacer una compra, destinar una parte de tu ingreso mensual, tener una meta, ser organizado, resistir a las compras compulsivas, buscar oportunidades para reducir gasstos y no gastar más de lo necesario.

¿Qué es invertir y cómo se empieza?

La inversión es una herramienta que cuenta con grandes beneficios, auque este hábito suele asociarse erróneamente con las personas adultas de altos ingresos económicos y los profesionales de las finanzas. Cuando se trata de invertir, lo más recomendable es no apostar todo en un sólo instrumento.

Invertir es colocar tu dinero en instrumentos financieros para recibir beneficios a corto, mediano o largo plazo. Entre los conceptos clave que debes de conocer antes de invertir se encuentran:

