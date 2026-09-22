¿Cómo cerró la BMV hoy martes 22 de septiembre de 2026? Así reaccionan las bolsas a las señales desde Medio Oriente

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó en la jornada. El S&P/BMV IPC terminó en 63,536.96 puntos, un incremento de 161.03 unidades, equivalente a 0.25% frente a la sesión anterior.

El comportamiento de la bolsa mexicana se dio en un escenario de menor presión sobre los mercados internacionales, mientras los inversionistas seguían las señales relacionadas con el conflicto en Medio Oriente y el comportamiento del petróleo.

¿Cómo cerró Wall Street este 22 de septiembre de 2026?

En Estados Unidos, el Dow Jones terminó en 52,048.83 puntos, con un avance de 0.71%; el S&P 500 cerró en 7,764.70 unidades, 1.49% arriba, y el Nasdaq Composite llegó a 27,122.09 puntos, un incremento de 2.26%.

El Nasdaq destacó al alcanzar un nuevo máximo histórico, impulsado principalmente por el entusiasmo alrededor de las empresas tecnológicas y la inteligencia artificial.

¿A cuánto está el dólar en Banco Azteca hoy 22 de septiembre de 2026?

Para este martes, Banco Azteca cotiza el dólar en 15.70 pesos a la compra y 17.99 pesos a la venta en ventanilla. Estas cifras pueden variar durante el día y dependiendo de la sucursal.

El peso se movió en un mercado atento al comportamiento del petróleo y a las noticias internacionales. Durante la jornada, el tipo de cambio interbancario rondó los 17.30 pesos por dólar.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 22 de septiembre?

El petróleo volvió a perder terreno. El Brent llegó a cotizar por debajo de los 100 dólares por barril, mientras el WTI también descendió, ante mejores expectativas sobre el suministro desde Medio Oriente y posibles avances diplomáticos.

Durante la jornada, el Brent llegó a ubicarse alrededor de 98.23 dólares, mientras el WTI rondó los 93.30 dólares por barril en las cotizaciones reportadas durante el día.

La caída estuvo relacionada, entre otros factores, con los intentos de Arabia Saudita por reactivar un oleoducto clave y las señales sobre una posible reapertura del Estrecho de Ormuz, una ruta fundamental para el transporte mundial de crudo.