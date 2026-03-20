¡Tómalo en cuenta! Anuncian cierre en la México-Puebla por obras

Las personas usuarias de la autopista México–Puebla deberán tomar previsiones ante un cierre temporal programado en carriles centrales, derivado de trabajos de infraestructura que se realizarán en los próximos días. La medida forma parte de las obras vinculadas al proyecto del Trolebús Chalco–Santa Martha, una de las apuestas para mejorar la movilidad en la zona oriente del Valle de México.

De acuerdo con el aviso oficial, el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM) llevará a cabo el montaje de una estructura metálica a la altura del kilómetro 20 de esta importante vía de comunicación, lo que implicará afectaciones en la circulación durante la madrugada.

Horarios del cierre en la México - Puebla

Las labores están previstas para iniciar la noche del viernes 20 de marzo a las 22:00 horas y concluirán en las primeras horas del sábado 21 de marzo, alrededor de las 05:30 horas.

Sin embargo, el cierre más relevante para los automovilistas ocurrirá durante un lapso específico: los carriles centrales en ambos sentidos permanecerán cerrados de las 00:30 a las 03:30 horas del sábado. Este intervalo será clave, ya que es cuando se realizará el montaje principal de la estructura.

Aunque el horario es de baja afluencia vehicular, autoridades advierten que podría haber reducción de velocidad, desvíos y posibles retrasos para quienes transiten por la zona.

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoPuebla 🚧

Por montaje de estructura metálica, se realizará cierre temporal de carriles centrales en el km 20.

Tome sus precauciones. pic.twitter.com/BoxXJTfqsE — CAPUFE (@CAPUFE) March 19, 2026

¿Qué hacer si tengo que utilizar la México Puebla ante cierres?

Ante este escenario, se recomienda a las y los conductores anticipar sus tiempos de traslado, especialmente si tienen previsto circular durante la madrugada. Asimismo, se sugiere manejar con precaución, respetar los señalamientos viales y reducir la velocidad al aproximarse al punto de obra.

Otra medida importante es considerar rutas alternas, en caso de que el cierre genere congestión o complicaciones en la circulación. La planeación será clave para evitar contratiempos.