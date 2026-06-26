Los derechos del usuario en México: ¿Qué hacer si tu línea de celular es suspendida por no registrarla?

Si no registras tu línea de celular en México dentro del plazo que corresponda según el nuevo calendario de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), tu número no desaparecerá de inmediato, pero sí podría quedar suspendido; esto significa que dejarás de tener acceso a llamadas, mensajes y datos móviles hasta que completes el trámite con tu compañía telefónica.

La suspensión tampoco implica que pierdas por completo el servicio. Aun con la línea restringida, conservarás la posibilidad de comunicarte con los números de emergencia, realizar llamadas a los servicios de atención ciudadana, contactar a tu empresa telefónica para resolver el problema y recibir alertas en caso de sismo.

Una vez que concluyas el proceso de vinculación, el operador deberá restablecer el servicio de forma integral; por ello, si tu línea es suspendida, el primer paso será acudir directamente con la compañía telefónica con la que contrataste el servicio para completar el registro pendiente.

El procedimiento no lo realiza el gobierno, sino cada operador, que únicamente asociará el nombre y la CURP del usuario con el número telefónico .

¿Qué ocurre si no registras tu línea celular en México?

La CRT estableció un calendario escalonado para las líneas de prepago que aún no han sido vinculadas a una persona; las fechas dependerán del último dígito del número telefónico y se desarrollarán entre agosto y diciembre.

Una vez concluido el periodo correspondiente para cada terminación, comenzará un plazo adicional de 72 horas. Si durante ese tiempo la línea continúa sin vincularse, la empresa telefónica suspenderá el servicio hasta que el usuario regularice su situación.

Esto no significa que el número sea cancelado automáticamente; la suspensión funciona como una medida temporal y puede revertirse una vez que el propietario complete el procedimiento solicitado por su operador.

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Ahora tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico.



La información en… pic.twitter.com/KaDORBIDKv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 25, 2026

¿Cuáles son tus derechos si suspenden tu línea?

Aunque el servicio quede restringido, el usuario mantiene derechos importantes; entre ellos se encuentra la posibilidad de solicitar la reactivación de la línea una vez concluida la vinculación y conservar el acceso a llamadas de emergencia, atención ciudadana y comunicación con la empresa telefónica para resolver el trámite.

La CRT reiteró que el registro únicamente consiste en asociar el nombre y la CURP del titular con el número de celular, no se almacenarán fotografías, datos biométricos u otra información adicional como parte del proceso.