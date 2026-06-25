Jornada positiva para la BMV; este es el precio del dólar hoy 25 de junio

La Bolsa Mexicana de valores (BMV) registró una jornada positiva este jueves 25 de junio, impulsada por el avance de su principal indicador. En contraste, los principales índices de Wall Street mostraron un desempeño mixto durante la sesión. Consulta cuál es el precio del dólar al termino de la jornada.

Aí cierra la jornada la BMV hoy jueves 25 junio

El S&P/BMV IPC registró una jornada de desempeño positivo, su índice se ubica en 67,416.22 puntos, con una variación de 1.72%, equivalente a un avance de 1,138.21 puntos. Además, reporta un volumen de 185,721,75 operaciones.

Jornada mixta para el Wall Street hoy jueves 25 de junio

El Wall Street cerró su jornada con resultados mixtos, ya que las pérdidas de las grandes empresas tecnológicas contrarrestaron el optimismo generado por los resultados y previsiones de compañías del sector de semiconductores.

Al cierre de la sesión, el Dow Jones Industrial Average avanzó 0.17%, mientras que el S&P terminó básicamente sin cambios, con una baja de 0.01%. En contraste, el Nasdaq Composite retrocedió 0.47%, afectado por las caídas de firmas tecnológicas de gran capitalización.

Este es el precio del petróleo hoy

Este jueves 25 de junio, el precio del petróleo alcanzó niveles no vistos desde antes del inicio de la guerra con Irán, ya que las expectativas de un aumento de la oferta procedente de Oriente Medio superaron las preocupaciones sobre la demanda.



Petróleo Brent - $74.26 dólares el barril

Precio West Texas Intermediate - $72 dólares el barril

¿A cuánto está el dólar en México hoy 25 de junio 2026?

El precio del dólar en las sucursales de Banco Azteca se ubica en $16.45 pesos la compra y se vende en $17.58 pesos mexicanos en la ventanilla bancaria para la apertura del último jueves del mes de junio 2026.

Durante la jornada financiera de hoy, el dólar alcanzó un máximo de 13 meses en su paridad contra el euro, posicionando a la moneda única europea por debajo de la barrera de 1.14 dólares.

Mientras que el precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.34 pesos mexicanos en ventanillas bancarias.

Si estás interesado en acudir a cambiar tus dólares o a comprar, las sucursales de Banco Azteca están disponibles en un horario de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.