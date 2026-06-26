La playa mexicana, que no es Acapulco, a la que puedes viajar por menos de 9 mil pesos en temporada baja con vuelo y hotel

Si buscas un plan o vacaciones en playa sin salirte del presupuesto, la temporada baja puede ser una gran opción para viajar. En México existen distintos costeros que ofrecen paquetes con vuelo y hotel por menos de 9 mil pesos, una alternativa para disfrutar de mar sin tener que afectar el bolsillo.

Esta es la playa mexicana a la que puedes viajar por menos de 9 mil pesos

Puerto Escondido se posiciona como una alternativa accesible para quienes buscan una escapada de playa sin exceder un presupuesto de 9 mil pesos en temporada baja.

Este destino permite combinar vuelo y hospedaje a un costo relativamente bajo desde la capital del país.