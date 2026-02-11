¡Anuncian nueva fecha de cierre en la México-Puebla! Estos son los horarios y tramos afectados

Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunciaron una nueva fecha de cierre en la carretera México-Puebla debido a los trabajos del Trolebús Chalco-Santa Martha, pero ¿cuáles son los tramos afectados y en qué horario seré el cierre?

Las autoridades no dieron más detalles sobre la reprogramación de los trabajos en esta autopista; piden tomar precauciones en caso de transitar por la zona.

¿Cuándo será el nuevo cierre de la México-Puebla?

¡Toma precauciones! La nueva fecha del cierre de la México-Puebla serán los próximos 12 y 13 de febrero 2026, por lo que la circulación en la autopista se vera afectada por dos días consecutivos.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a las zonas afectadas por los trabajos del Metrobús.

Horario del cierre de la México-Puebla el 12 y 13 de febrero 2026

Las obras comenzarán el 12 de febrero 2026 alrededor de las 21 horas, con el desvío a la circulación.

Mientras que el 13 de febrero se realizará un cierre temporal en la México-Puebla desde las 00:00 hasta la 1:00 horas.

Tramos afectados por cierre de la México-Puebla en febrero 2026

Los trabajos del Trolebús afectarán directamente en el kilómetro 18 de la autopista México-Puebla, en el que se realizará el montaje de una estructura metálica.

Autoridades carreteras confirmaron que estas maniobras generarán el desvío de la circulación hacía los carriles en dirección a la Ciudad de México.

Además de un cierre total en ambos sentidos durante el izaje y aseguramiento de la estructura; se recomienda a los automovilistas tomar precauciones en caso de pasar por esta zona.

#AVISO a las personas usuarias de la autopista #MexicoPuebla. Reprogramación de cierre a la circulación por colocación de estructura metálica.

Por su parte, las autoridades carreteras pidieron a los usuarios que en caso de notar cualquier eventualidad, reportarla a los siguientes números de atención y redes sociales: 074 o @Capufe.

Alternativas viales por el cierre de la México-Puebla

¡No entres en pánico! Te compartimos las posibles alternativas viales por el cierre de la México-Puebla del 12 y 13 de febrero 2026:

