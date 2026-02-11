¡Anuncian nueva fecha de cierre en la México-Puebla! Estos son los horarios y tramos afectados
La México-Puebla se mantendrá con afectaciones y cierres viales por dos días consecutivos debido a los trabajos del Trolebús Chalco-Santa Martha; zonas afectadas.
Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunciaron una nueva fecha de cierre en la carretera México-Puebla debido a los trabajos del Trolebús Chalco-Santa Martha, pero ¿cuáles son los tramos afectados y en qué horario seré el cierre?
Las autoridades no dieron más detalles sobre la reprogramación de los trabajos en esta autopista; piden tomar precauciones en caso de transitar por la zona.
¿Cuándo será el nuevo cierre de la México-Puebla?
¡Toma precauciones! La nueva fecha del cierre de la México-Puebla serán los próximos 12 y 13 de febrero 2026, por lo que la circulación en la autopista se vera afectada por dos días consecutivos.
Se recomienda a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a las zonas afectadas por los trabajos del Metrobús.
Horario del cierre de la México-Puebla el 12 y 13 de febrero 2026
Las obras comenzarán el 12 de febrero 2026 alrededor de las 21 horas, con el desvío a la circulación.
Mientras que el 13 de febrero se realizará un cierre temporal en la México-Puebla desde las 00:00 hasta la 1:00 horas.
Tramos afectados por cierre de la México-Puebla en febrero 2026
Los trabajos del Trolebús afectarán directamente en el kilómetro 18 de la autopista México-Puebla, en el que se realizará el montaje de una estructura metálica.
Autoridades carreteras confirmaron que estas maniobras generarán el desvío de la circulación hacía los carriles en dirección a la Ciudad de México.
Además de un cierre total en ambos sentidos durante el izaje y aseguramiento de la estructura; se recomienda a los automovilistas tomar precauciones en caso de pasar por esta zona.
#AVISO a las personas usuarias de la autopista #MexicoPuebla. Reprogramación de cierre a la circulación por colocación de estructura metálica. pic.twitter.com/tkXO1NFjMA— CAPUFE (@CAPUFE) February 11, 2026
Por su parte, las autoridades carreteras pidieron a los usuarios que en caso de notar cualquier eventualidad, reportarla a los siguientes números de atención y redes sociales: 074 o @Capufe.
Alternativas viales por el cierre de la México-Puebla
¡No entres en pánico! Te compartimos las posibles alternativas viales por el cierre de la México-Puebla del 12 y 13 de febrero 2026:
- Carretera Federal México-Puebla (Libre): Es la opción más directa. Puedes ingresar por la Calzada Ignacio Zaragoza a la altura del Distribuidor La Concordia y reincorporarte a la autopista después de la zona de obras (en el Distribuidor Vial Ixtapaluca).
- Avenida Solidaridad: Para quienes vienen del centro de Chalco o colonias aledañas, esta vía permite evitar el tramo del kilómetro 18 ingresando por el "Puente Blanco" y reincorporándose en el Puente de Tlapacoya.
- Vialidades locales de Valle de Chalco: Puedes salir en el Puente de Tlapacoya para usar las calles internas del municipio y volver a subir a la autopista más adelante.