¡Gran cierre parcial de la Línea 2! Así operará el Metro CDMX del 1 al 3 de mayo

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha anunciado modificaciones importantes en la operación de la Línea 2 (Azul) para este fin de semana. Debido a los trabajos de rehabilitación integral que se realizan de cara al próximo Mundial de Futbol, el servicio se verá fragmentado durante el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo.

Si eres usuario de esta línea que cruza la Ciudad de México de norte a sur, es fundamental que planifiques tus rutas, ya que no habrá paso de trenes en un sector estratégico del centro de la capital y varias estaciones emblemáticas cerrarán sus puertas por tiempo indefinido.

¿Cuáles serán las estaciones cerradas de la Línea 2 el fin de semana?

Durante estos tres días, la Línea 2 funcionará exclusivamente en dos circuitos aislados:



Tramo Sur: De Tasqueña a Xola (y viceversa). Tramo Norte: De Cuatro Caminos a Pino Suárez (y viceversa).

Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecerán cerradas y sin paso de trenes. Esto significa que no habrá conexión directa por vía férrea entre el sur y el centro de la ciudad. Asimismo, las estaciones Portales y Nativitas cerrarán sus puertas a partir de las 22:00 horas de este jueves 30 de abril y hasta nuevo aviso, debido a trabajos de mantenimiento en los andenes; en estos puntos, los trenes no se detendrán.

El viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo la Línea 2 funcionará en dos tramos: Tasqueña a Xola y Cuatro Caminos a Pino Suárez. pic.twitter.com/MviZSIeekI — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 29, 2026

¿Cómo moverte entre Xola y Pino Suárez? Servicio de RTP

Para mitigar la afectación a los miles de usuarios, el Gobierno de la CDMX ha dispuesto un servicio de apoyo gratuito con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Este servicio cubrirá el tramo de Xola a Pino Suárez, realizando paradas en las inmediaciones de las estaciones cerradas para permitir el transbordo y la movilidad hacia el centro histórico y las conexiones con otras líneas.

Horarios de servicio y programa "Tu Bici viaja en Metro"

Toma nota de los horarios de apertura para este fin de semana.



Viernes 1 de mayo: 07:00 a 24:00 horas.

07:00 a 24:00 horas. Sábado 2 de mayo: 06:00 a 24:00 horas.

06:00 a 24:00 horas. Domingo 3 de mayo: 07:00 a 24:00 horas.

Además, como beneficio adicional para los ciclistas, el viernes 1 y el domingo 3 de mayo se aplicará el programa "Tu Bici viaja en Metro", permitiendo el acceso con bicicletas a las 12 líneas de la red durante todo el horario de servicio. El Metro solicita a los usuarios que prevean sus tiempos de traslado y mantenerse informados a través de las redes oficiales ante cualquier cambio en esta etapa de obras que busca mejorar la infraestructura de la Línea Azul a largo plazo.